Уряд Лівану, де прогримів смертельний вибух, пішов у відставку

Ірина Кулініч Світ 18:13, 10.08.2020 Оновлено: 18:13, 10.08.2020

Уряд Лівану, в столиці якого Бейруті пролунав смертельний вибух, відправлено у відставку в повному складі.

Про це глава міністерства охорони здоров'я республіки заявив на зборах кабміну, передають РИА Новости.

За його словами, так ліванська влада виконає одну з вимог громадян, які з 7 серпня виходили на мітинги, які переросли в масові зіткнення.

Нагадаємо, демонстранти закидали вартових правопорядку камінням і петардами, у відповідь у них кидали гранати зі сльозогінним газом. Саме під час протестів було озвучено вимогу розпуску парламенту і реформ.

Крім того, мітингувальники захопили будівлі кількох міністерств, проте військовим вдалося відтіснити людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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