Уряд Лівану, де прогримів смертельний вибух, пішов у відставку
Уряд Лівану, в столиці якого Бейруті пролунав смертельний вибух, відправлено у відставку в повному складі.
Про це глава міністерства охорони здоров'я республіки заявив на зборах кабміну, передають РИА Новости.
За його словами, так ліванська влада виконає одну з вимог громадян, які з 7 серпня виходили на мітинги, які переросли в масові зіткнення.
Нагадаємо, демонстранти закидали вартових правопорядку камінням і петардами, у відповідь у них кидали гранати зі сльозогінним газом. Саме під час протестів було озвучено вимогу розпуску парламенту і реформ.
Крім того, мітингувальники захопили будівлі кількох міністерств, проте військовим вдалося відтіснити людей.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту.
Число загиблих склало щонайменше 135, понад 3,7 тис. людей постраждали.
У лікарнях Бейрута не вистачало місця для поранених. Більше 30 команд Червоного Хреста залучили до роботи на місці НП.
З'явилися деталі про маршруті корабля Rhosus, що перевозив 2750 тонн аміачної селітри, яка вибухнула в столиці Лівану.
У порту Бейрута на момент події стояли два українських судна з Маріуполя.
Руйнування міста показали з висоти пташиного польоту. Самі вибухи також потрапили на весільне відео.