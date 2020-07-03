Уряд Франції пішов у відставку.

Прем’єр-міністр Франції Едуард Філіп подав президенту країни Емануелю Макрону заяву про відставку уряду.

Про це йдеться в комюніке Єлисейського палацу 3 липня, повідомляє BFM TV. Філіп займатиметься урядовими справами доти, доки не буде призначено новий уряд.

"Пан Едуард Філіп сьогодні подав заяву про відставку уряду президенту республіки (Емануелю Макрону. – Ред.), яку було схвалено", – йдеться в комюніке.

Макрон та Філіп напередодні провели переговори віч-на-віч, після чого було оприлюднено пресреліз про відставку прем'єра і всього уряду. Цьому рішенню передували кілька тижнів напружених консультацій щодо визначення "нового шляху" до кінця п'ятирічного терміну Макрона.

Рішення набуває чинності негайно. "У найближчі години буде призначено нового прем'єр-міністра", – сказав президент. Глава держави з новим прем'єром протягом вихідних будуть формувати нову команду.

Як зазначає AP, французький прем'єр подав у відставку після програшу партії Макрона "Вперед, Республіко!" на місцевих виборах у Франції, що відбулися минулої неділі, 28 червня.

Видання пише, що відставка уряду планувалася ще до виборів, оскільки його критикували за діяльність під час пандемії коронавірусу.

Едуард Філіп перебував на посаді глави уряду Франції з 15 травня 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". Він заявив, що протягом тривалого часу на регулятора здійснюється "систематичний політичний тиск".