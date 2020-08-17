Уряд Білорусі склав повноваження перед "обраним" Лукашенком.

Уряд Білорусі склав повноваження перед "новообраним" президентом Олександром Лукашенком, який перебував на посту президента п'ять термінів поспіль, відповідно до його указу від 15 серпня.

Документ 17 серпня було офіційно опубліковано на національному правовому інтернет-порталі Білорусі.

Згідно з його текстом, прем'єр-міністру, його заступникам, міністрам і головам державних комітетів було "доручено здійснювати свої повноваження до сформування президентом нового складу Ради міністрів шляхом видання президентом правових актів про призначення на зазначені посади".

Указ Лукашенка Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, протестувальники в Білорусі 17 серпня оголосили загальнонаціональний страйк. Активісти закликали білорусів виходити на вулиці і пообіцяли не визнавати більше Лукашенка владою, якщо той не виконає вимоги. Водночас головна представниця опозиції на виборах в Білорусі Світлана Тихановська погодилася стати національним лідером.

Відзначимо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін ставиться під сумнів не тільки громадськістю, а й спостерігачами на виборах.

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