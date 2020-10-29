Ураган "Зета" накрив узбережжя США: повідомили про першу жертву. Фото і відео
Ураган "Зета" в середу, 28 жовтня обрушився на узбережжя Мексиканської затоки. У Новому Орлеані штату Луїзіана (США) сильний дощ з вітром зруйнував будівлі та вивів з ладу електрику.
Щонайменше одна людина загинула. Жертвою виявився 55-річний чоловік, якого вдарило струмом через лінію електропередач, яка впала, повідомляє The Associated Press (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Ще одну людину госпіталізували з легкими травмами після обвалу конструкції.
Відзначається, що без електрики залишилися більше 875 тисяч осіб. Негода повалила понад двісті дерев.
Місцева влада закликала жителів залишатися вдома і дозволити їм оцінити збиток, замість того, щоб виходити і робити це самим.
Швидкість вітру місцями сягала 177 км/год. Загалом "Зета" є ураганом другої категорії і переміщається зі швидкістю 27 км/год.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, турецьку провінцію Анталья накрив потужний ураган, в результаті якого загинула людина. Потужні пориви вітру зірвали дахи будинків і знесли мінарет однієї з мечетей.