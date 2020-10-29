Ураган "Зета" накрив узбережжя США: повідомили про першу жертву. Фото і відео

Ураган "Зета" в середу, 28 жовтня обрушився на узбережжя Мексиканської затоки. У Новому Орлеані штату Луїзіана (США) сильний дощ з вітром зруйнував будівлі та вивів з ладу електрику.

Щонайменше одна людина загинула. Жертвою виявився 55-річний чоловік, якого вдарило струмом через лінію електропередач, яка впала, повідомляє The Associated Press (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ще одну людину госпіталізували з легкими травмами після обвалу конструкції.

Відзначається, що без електрики залишилися більше 875 тисяч осіб. Негода повалила понад двісті дерев.

Місто затопило. apnews.com

Ураган "Зета" накрив США. apnews.com

Місцева влада закликала жителів залишатися вдома і дозволити їм оцінити збиток, замість того, щоб виходити і робити це самим.

Швидкість вітру місцями сягала 177 км/год. Загалом "Зета" є ураганом другої категорії і переміщається зі швидкістю 27 км/год.

Жителі залишилися без світла. apnews.com

Наслідки погоди ліквідують. apnews.com

Вітер повалив лінії електропередач. apnews.com

Новий Орлеан в США. карти

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, турецьку провінцію Анталья накрив потужний ураган, в результаті якого загинула людина. Потужні пориви вітру зірвали дахи будинків і знесли мінарет однієї з мечетей.