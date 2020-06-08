Надпотужний ураган у Польщі зруйнував понад 20 будинків: фото та відео торнадо

Дарина Дурова Світ 22:29, 8.06.2020

По центральній частині Польщі 7 червня пройшлася сильна буря, яка повалила дерева і зруйнувала дахи деяких будинків. Постраждала 45-річна жінка, вона потрапила в лікарню з переломами обох ніг.

Крім того, в місті Канюв на півдні країни спостерігали смерч. Сильний вітер пошкодив 22 будівлі, 8 із яких – майже повністю зруйновані, пише Poland In. Внаслідок торнадо постраждалих немає (щоб подивитися відео наслідків негоди, поскрольте новину вниз).

Наслідки смерчу в Канюві
Колаж

Президент Анджей Дуда пообіцяв надати грошову підтримку жителям Канюва, чиї будинки пошкодила негода.

"Виплата коштів для надання допомоги в разі стихійних лих почнеться найближчим часом. Міністерство внутрішніх справ буде надавати подальшу необхідну допомогу", – запевнив він.

У місті Седльце на сході Польщі, ймовірно, в результаті удару блискавки загорівся склад.

За даними Інституту метеорології та управління водними ресурсами, в Гданську на півночі Польщі випала рекордна кількість опадів. Було зафіксовано і значне перевищення рівня води в річках.

Шторм бушував також у Любліні:

Люблін
Twitter / Zigi Blacharz
Люблін
MeteoprognozaPL

Загалом за добу спецслужби отримали понад 2 тисячі викликів, пов'язаних із наслідками шторму.

Град у Смардзевіце, Лодзь
Twitter / TheNorthRemembers
Град у Смардзевіце, Лодзь
Twitter / TheNorthRemembers
Град у Смардзевіце, Лодзь
Twitter / TheNorthRemembers

Штаб Національної пожежної служби повідомив, що до 10 години вечора 7 червня відключення електроенергії торкнулося 22 318 споживачів.

Фото і відео руйнувань після торнадо:

Наслідки смерчу в Канюві
czecho.pl
Наслідки смерчу в Канюві
czecho.pl
Наслідки смерчу в Канюві
MeteoprognozaPL
Наслідки смерчу в Канюві
czecho.pl
Наслідки смерчу в Канюві
czecho.pl
Наслідки смерчу в Канюві
czecho.pl
Наслідки смерчу в Канюві
czecho.pl
Наслідки смерчу в Канюві
MeteoprognozaPL
Наслідки смерчу в Канюві
MeteoprognozaPL
Наслідки смерчу в Канюві
gminabestwina.info
Наслідки смерчу в Канюві
gminabestwina.info
Наслідки смерчу в Канюві
gminabestwina.info
Наслідки смерчу в Канюві
gminabestwina.info
Наслідки смерчу в Канюві
gminabestwina.info
Наслідки смерчу в Канюві
gminabestwina.info
Наслідки смерчу в Канюві
gminabestwina.info
Наслідки смерчу в Канюві
gminabestwina.info
Наслідки смерчу в Канюві
gminabestwina.info
Наслідки смерчу в Канюві
gminabestwina.info
Наслідки смерчу в Канюві
gminabestwina.info
Наслідки смерчу в Канюві
gminabestwina.info
Наслідки смерчу в Канюві
gminabestwina.info
Наслідки смерчу в Канюві
gminabestwina.info
Наслідки смерчу в Канюві
gminabestwina.info

Як писав OBOZREVATEL, 4 червня через сильну зливу затопило місто Мукачево на Закарпатті. Крім того, жителям Скадовська і Хорлів у Херсонській області вдалося зняти великі смерчі, які пронеслися над їх населеними пунктами.

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