Надпотужний ураган у Польщі зруйнував понад 20 будинків: фото та відео торнадо

По центральній частині Польщі 7 червня пройшлася сильна буря, яка повалила дерева і зруйнувала дахи деяких будинків. Постраждала 45-річна жінка, вона потрапила в лікарню з переломами обох ніг.

Крім того, в місті Канюв на півдні країни спостерігали смерч. Сильний вітер пошкодив 22 будівлі, 8 із яких – майже повністю зруйновані, пише Poland In. Внаслідок торнадо постраждалих немає (щоб подивитися відео наслідків негоди, поскрольте новину вниз).

Наслідки смерчу в Канюві Колаж

Президент Анджей Дуда пообіцяв надати грошову підтримку жителям Канюва, чиї будинки пошкодила негода.

"Виплата коштів для надання допомоги в разі стихійних лих почнеться найближчим часом. Міністерство внутрішніх справ буде надавати подальшу необхідну допомогу", – запевнив він.

Dziś w # Kaniów niedaleko Bielska-Białej trąba powietrzna zniszczyła kilka domów. Takie ekstremalne zjawiska pogodowe będą pojawiały się coraz częściej. Polska nie jest na to gotowa, a rząd nadal ignoruje problem i pcha nas w katastrofy.



Film otrzymałem droga elektroniczną. pic.twitter.com/NIuGUIdNkt - Mirosław Suchoń (@MiroslawSuchon) June 7, 2020

У місті Седльце на сході Польщі, ймовірно, в результаті удару блискавки загорівся склад.

За даними Інституту метеорології та управління водними ресурсами, в Гданську на півночі Польщі випала рекордна кількість опадів. Було зафіксовано і значне перевищення рівня води в річках.

Шторм бушував також у Любліні:

Люблін Twitter / Zigi Blacharz

Люблін MeteoprognozaPL

Загалом за добу спецслужби отримали понад 2 тисячі викликів, пов'язаних із наслідками шторму.

Град у Смардзевіце, Лодзь Twitter / TheNorthRemembers

Град у Смардзевіце, Лодзь Twitter / TheNorthRemembers

Град у Смардзевіце, Лодзь Twitter / TheNorthRemembers

Штаб Національної пожежної служби повідомив, що до 10 години вечора 7 червня відключення електроенергії торкнулося 22 318 споживачів.

Фото і відео руйнувань після торнадо:

Наслідки смерчу в Канюві czecho.pl

Наслідки смерчу в Канюві czecho.pl

Наслідки смерчу в Канюві MeteoprognozaPL

Наслідки смерчу в Канюві czecho.pl

Наслідки смерчу в Канюві czecho.pl

Наслідки смерчу в Канюві czecho.pl

Наслідки смерчу в Канюві czecho.pl

Наслідки смерчу в Канюві MeteoprognozaPL

Наслідки смерчу в Канюві MeteoprognozaPL

Наслідки смерчу в Канюві gminabestwina.info

Наслідки смерчу в Канюві gminabestwina.info

Наслідки смерчу в Канюві gminabestwina.info

Наслідки смерчу в Канюві gminabestwina.info

Наслідки смерчу в Канюві gminabestwina.info

Наслідки смерчу в Канюві gminabestwina.info

Наслідки смерчу в Канюві gminabestwina.info

Наслідки смерчу в Канюві gminabestwina.info

Наслідки смерчу в Канюві gminabestwina.info

Наслідки смерчу в Канюві gminabestwina.info

Наслідки смерчу в Канюві gminabestwina.info

Наслідки смерчу в Канюві gminabestwina.info

Наслідки смерчу в Канюві gminabestwina.info

Наслідки смерчу в Канюві gminabestwina.info

Наслідки смерчу в Канюві gminabestwina.info

Як писав OBOZREVATEL, 4 червня через сильну зливу затопило місто Мукачево на Закарпатті. Крім того, жителям Скадовська і Хорлів у Херсонській області вдалося зняти великі смерчі, які пронеслися над їх населеними пунктами.

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