Надпотужний ураган у Польщі зруйнував понад 20 будинків: фото та відео торнадо

По центральній частині Польщі 7 червня пройшлася сильна буря, яка повалила дерева і зруйнувала дахи деяких будинків. Постраждала 45-річна жінка, вона потрапила в лікарню з переломами обох ніг.

Крім того, в місті Канюв на півдні країни спостерігали смерч. Сильний вітер пошкодив 22 будівлі, 8 із яких – майже повністю зруйновані, пише Poland In. Внаслідок торнадо постраждалих немає (щоб подивитися відео наслідків негоди, поскрольте новину вниз).

Президент Анджей Дуда пообіцяв надати грошову підтримку жителям Канюва, чиї будинки пошкодила негода.

"Виплата коштів для надання допомоги в разі стихійних лих почнеться найближчим часом. Міністерство внутрішніх справ буде надавати подальшу необхідну допомогу", – запевнив він.

У місті Седльце на сході Польщі, ймовірно, в результаті удару блискавки загорівся склад.

За даними Інституту метеорології та управління водними ресурсами, в Гданську на півночі Польщі випала рекордна кількість опадів. Було зафіксовано і значне перевищення рівня води в річках.

Шторм бушував також у Любліні:

Загалом за добу спецслужби отримали понад 2 тисячі викликів, пов'язаних із наслідками шторму.

Штаб Національної пожежної служби повідомив, що до 10 години вечора 7 червня відключення електроенергії торкнулося 22 318 споживачів.

Фото і відео руйнувань після торнадо:

Here 's footage from southern Polish town of #Kaniow showing damage caused by the recent #thunderstorms ⛈️in #Europe ⤵️ #Poland pic.twitter.com/VKLTRqVhfw