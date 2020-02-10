На гірськолижному курорті Польщі обвалився дах: загинули люди. Фото

Ураган "Сабіна" 10 лютого обвалив дах на польскому гірськолижному курорті Буковина-Татшанська, внаслідок чого загинула жінка та її дочка, ще двоє людей отримали травми голови.

Трагедія трапилася приблизно о 11:00 за місцевим часом (приблизно о 12:00 за Києвом), повідомляє місцевий телеканал TVN24 (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця новини).

Ураган обвалив дах на голови людей РАР

Представник рятувальної служби Малопольського воєводства Польщі Себастіан Возняк розповів, що сильний порив вітру зірвав частину даху з пункту видачі гірськолижного спорядження, який впав на чотирьох осіб – двох жінок, підлітка й чоловіка.

Ураган обвалив дах на голови людей РАР

Спікерка поліції міста Закопане Агнешка Шопінська уточнила, що 52-річна мати та її 15-річна дочка загинули на місці, ще одній жінці й чоловікові надається допомога.

Ураган обвалив дах на голови людей РАР

У Польщі та Німеччині зараз бушує ураган "Сабіна", який залишив без електроенергії тисячі людей. Скасовано також авіарейси, зазначає місцеве видання Onet.

Ураган обвалив дах на голови людей РАР

Ураган обвалив дах на голови людей РАР

Ураган обвалив дах на голови людей РАР

Пожежна служба Польщі здійснила понад тисячу виїздів через негоду. У більшості випадків це стосувалося повалених дерев і затоплених підвалів.

Наслідки урагану "Сабіна" в Польщі Onet

Наслідки урагану "Сабіна" в Польщі Onet

Як повідомляв OBOZREVATEL, снігопад 6 лютого знеструмив 137 населених пунктів в Україні. Рух на деяких автодорогах було обмежено, а з доріг прибрано безліч повалених дерев.

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