Ураган "Лаура" в США забрав життя вже шести осіб: фото наслідків стихії

Ураган "Лаура" (Laura) в США, який обрушився на штат Луїзіана, забрав життя шести осіб.

Про це в п'ятницю, 28 серпня, повідомив Департамент охорони здоров'я штату в Twitter.

"Сьогодні ми з гіркотою підтверджуємо смерть шести осіб у зв'язку зі штормом", – йдеться в повідомленні.

Через ураган загинули шестеро людей

Стихія зруйнувала будинки

На фотографіях з епіцентру стихії видно, що ураган зруйнував і знеструмив десятки будинків в штаті, повалив дерева та викликав повінь. Також від "Лаури" сильно постраждали автомобілі місцевих жителів.

Постраждали авто місцевих жителів

Люди борються з наслідками урагану "Лаура"

Дерева повалило на землю

Ураган в США

Стихія спричинила невелику повінь

Постраждали житлові будинки

Будинки знеструмлені через ураган

Вітер зруйнував будівлю

У Луїзіані загинули шестеро людей Департамент охорони здоров'я в Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, влада штатів Техас і Луїзіана в США зобов'язали евакуюватися понад 620 тис. жителів через загрозу обвалення урагану "Лаура".