Ураган "Лаура" в США забрав життя вже шести осіб: фото наслідків стихії

Карина Бондаренко Світ 07:23, 28.08.2020 Оновлено: 07:24, 28.08.2020

Ураган "Лаура" (Laura) в США, який обрушився на штат Луїзіана, забрав життя шести осіб.

Про це в п'ятницю, 28 серпня, повідомив Департамент охорони здоров'я штату в Twitter.

"Сьогодні ми з гіркотою підтверджуємо смерть шести осіб у зв'язку зі штормом", – йдеться в повідомленні.

Через ураган загинули шестеро людей
Стихія зруйнувала будинки

На фотографіях з епіцентру стихії видно, що ураган зруйнував і знеструмив десятки будинків в штаті, повалив дерева та викликав повінь. Також від "Лаури" сильно постраждали автомобілі місцевих жителів.

Постраждали авто місцевих жителів
Люди борються з наслідками урагану "Лаура"
Дерева повалило на землю
Ураган в США
Стихія спричинила невелику повінь
Постраждали житлові будинки
Будинки знеструмлені через ураган
Вітер зруйнував будівлю
У Луїзіані загинули шестеро людей
Департамент охорони здоров'я в Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, влада штатів Техас і Луїзіана в США зобов'язали евакуюватися понад 620 тис. жителів через загрозу обвалення урагану "Лаура".

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