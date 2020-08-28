Ураган "Лаура" в США забрав життя вже шести осіб: фото наслідків стихії

Ураган Лаура в США. Колаж
Ураган "Лаура" (Laura) в США, який обрушився на штат Луїзіана, забрав життя шести осіб.
Про це в п'ятницю, 28 серпня, повідомив Департамент охорони здоров'я штату в Twitter.
"Сьогодні ми з гіркотою підтверджуємо смерть шести осіб у зв'язку зі штормом", – йдеться в повідомленні.
Через ураган загинули шестеро людей
Стихія зруйнувала будинки
На фотографіях з епіцентру стихії видно, що ураган зруйнував і знеструмив десятки будинків в штаті, повалив дерева та викликав повінь. Також від "Лаури" сильно постраждали автомобілі місцевих жителів.
Постраждали авто місцевих жителів
Люди борються з наслідками урагану "Лаура"
Дерева повалило на землю
Ураган в США
Стихія спричинила невелику повінь
Постраждали житлові будинки
Будинки знеструмлені через ураган
Вітер зруйнував будівлю
У Луїзіані загинули шестеро людей Департамент охорони здоров'я в Twitter
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, влада штатів Техас і Луїзіана в США зобов'язали евакуюватися понад 620 тис. жителів через загрозу обвалення урагану "Лаура".
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