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11 лютого • оновлено в 03:36
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Загинули люди: Європу потріпав руйнівний ураган Кіара. Фото та відео наслідків

38.1т
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Європою пронісся потужний ураган, у результаті якого станом на понеділок, 10 лютого, загинули щонайменше шестеро людей.

Буря, яка в Німеччині носить ім'я Забіне/Сабіна, Ельза в Норвегії, а в інших країнах – Кіара, залишила без електрики сотні тисяч будинків, пише Deutsche Welle (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Наслідки негоди в Шлезвіг-Гольштейн (Німеччина)

Наслідки негоди в Шлезвіг-Гольштейн (Німеччина)

Deutsche Welle

Новини
У чемпіонаті Англії через сильний ураган трапився дикий курйоз

Негода торкнулася, зокрема, Польщі, Швеції, Словенії, Великобританії, Німеччини, Чехії.

В останній без світла залишилися понад 280 тисяч осіб – громадяни Карловарського, Пльзеньського і Центрально-Чеського краю, а також Південної Чехії, повідомляє "Радіо Прага".

На десятках дільниць залізничної мережі через повалені вітром дерева зупинено рух потягів. Закрито для відвідувань зоологічні сади, кладовища, міські парки.

У Ліберецькому краї адміністрація звернулася до батьків із проханням не відправляти в понеділок дітей у школу.

Ураган у Чехії

Ураган у Чехії

Lidovky

Ураган у Чехії

Ураган у Чехії

Lidovky

Новини
У Криму хвиля шторму потопила двох туристів

У Швеції на озері Феген перекинувся човен із двома людьми. У результаті одна людина загинула, інша вважається зниклою безвісти.

У результаті падіння дерева на автомобіль загинула одна людина на півночі Словенії.

Аналогічний смертельний випадок стався на півдні Англії. Загалом у Великобританії пошкоджені й без електрики залишаються 20 тисяч будинків. Через повені з берегів вийшли багато річок. У британських аеропортах скасовано близько сотні рейсів.

Ураган у Лондоні

Ураган у Лондоні

Deutsche Welle

Хвилі в графстві Корнуолл, Великобританія

Хвилі в графстві Корнуолл, Великобританія

ВВС

У шотландському місті Хоїк у річку впали готель і бістро, проте в результаті ніхто не постраждав. Також у багатьох європейських країнах обмежено рух транспорту.

У Німеччині на півдні федеральної землі Гессен загинув водій вантажівки під час аварії, яка була викликана ураганом. Чоловік врізався на автобані в пересувний знак сигналізатор небезпеки, встановлений під час збирання гілок зі шляху.

Гессен (Німеччина)

Гессен (Німеччина)

Deutsche Welle

Вітер перевернув автомобільний навіс у німецькому Бохумі

Вітер перевернув автомобільний навіс у німецькому Бохумі

Deutsche Welle

Річка Везер на півночі Німеччини

Річка Везер на півночі Німеччини

ВВС

Пасажири намагаються отримати інформацію про затримку потягів від співробітників німецької залізниці на центральному вокзалі Кельна

Пасажири намагаються отримати інформацію про затримку потягів від співробітників німецької залізниці на центральному вокзалі Кельна

ВВС

У понеділок у частині департаментів північної Франції влада оголосила "помаранчеве" штормове попередження – друге за ступенем небезпеки, пише ВВС.

Плобанналек-Лесконіль у Бретані (Франція)

Плобанналек-Лесконіль у Бретані (Франція)

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Наслідки урагану: повінь у Манчестері

Наслідки урагану: повінь у Манчестері

Deutsche Welle

Шторм на узбережжі Північного моря

Шторм на узбережжі Північного моря

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Наслідки негоди в польському місті Колобжег

Наслідки негоди в польському місті Колобжег

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Хавік, Шотландія

Хавік, Шотландія

ВВС

Роттердам, Нідерланди

Роттердам, Нідерланди

ВВС

Люди на пляжі в Шевенінгені, Нідерланди

Люди на пляжі в Шевенінгені, Нідерланди

ВВС

Вітер пошкодив частину житлового будинку в Брюсселі

Вітер пошкодив частину житлового будинку в Брюсселі

ВВС

Вітер пошкодив частину житлового будинку в Брюсселі

Вітер пошкодив частину житлового будинку в Брюсселі

ВВС

Руйнівний ураган в Європі

Руйнівний ураган в Європі

ВВС

Руйнівний ураган в Європі

Руйнівний ураган в Європі

Deutsche Welle

Руйнівний ураган в Європі

Руйнівний ураган в Європі

Deutsche Welle

Руйнівний ураган в Європі

Руйнівний ураган в Європі

Deutsche Welle

Руйнівний ураган в Європі

Руйнівний ураган в Європі

Deutsche Welle

Руйнівний ураган в Європі

Руйнівний ураган в Європі

Deutsche Welle

Руйнівний ураган в Європі

Руйнівний ураган в Європі

Deutsche Welle

Руйнівний ураган в Європі

Руйнівний ураган в Європі

Deutsche Welle

Пропонуємо переглянути відео негоди і її наслідків:

Як писав OBOZREVATEL, ураган Сабіна 10 лютого обвалив дах на польському гірськолижному курорті Буковина-Татшанська. У результаті загинула жінка і її дочка, ще двоє людей отримали травми голови.

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Автор
Богдана Васильченко
Теги
смерть фотографии видео ураган погода
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
В Украине очередная радость..
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Прикольно что у нас только дождик прошёл и всё . Ну впрочем нам такие ураганы вообще не по карману . А Европе не страшно -- вы знаете какая у неё капитализация ?
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"в других странах – Киара" - "в других странах" это на обозе?
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