Загинули люди: Європу потріпав руйнівний ураган Кіара. Фото та відео наслідків

Європою пронісся потужний ураган, у результаті якого станом на понеділок, 10 лютого, загинули щонайменше шестеро людей.

Буря, яка в Німеччині носить ім'я Забіне/Сабіна, Ельза в Норвегії, а в інших країнах – Кіара, залишила без електрики сотні тисяч будинків, пише Deutsche Welle (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Наслідки негоди в Шлезвіг-Гольштейн (Німеччина) Deutsche Welle

Новини У чемпіонаті Англії через сильний ураган трапився дикий курйоз

Негода торкнулася, зокрема, Польщі, Швеції, Словенії, Великобританії, Німеччини, Чехії.

В останній без світла залишилися понад 280 тисяч осіб – громадяни Карловарського, Пльзеньського і Центрально-Чеського краю, а також Південної Чехії, повідомляє "Радіо Прага".

На десятках дільниць залізничної мережі через повалені вітром дерева зупинено рух потягів. Закрито для відвідувань зоологічні сади, кладовища, міські парки.

У Ліберецькому краї адміністрація звернулася до батьків із проханням не відправляти в понеділок дітей у школу.

Ураган у Чехії Lidovky

Ураган у Чехії Lidovky

Новини У Криму хвиля шторму потопила двох туристів

У Швеції на озері Феген перекинувся човен із двома людьми. У результаті одна людина загинула, інша вважається зниклою безвісти.

У результаті падіння дерева на автомобіль загинула одна людина на півночі Словенії.

Аналогічний смертельний випадок стався на півдні Англії. Загалом у Великобританії пошкоджені й без електрики залишаються 20 тисяч будинків. Через повені з берегів вийшли багато річок. У британських аеропортах скасовано близько сотні рейсів.

Ураган у Лондоні Deutsche Welle

Хвилі в графстві Корнуолл, Великобританія ВВС

У шотландському місті Хоїк у річку впали готель і бістро, проте в результаті ніхто не постраждав. Також у багатьох європейських країнах обмежено рух транспорту.

У Німеччині на півдні федеральної землі Гессен загинув водій вантажівки під час аварії, яка була викликана ураганом. Чоловік врізався на автобані в пересувний знак сигналізатор небезпеки, встановлений під час збирання гілок зі шляху.

Гессен (Німеччина) Deutsche Welle

Вітер перевернув автомобільний навіс у німецькому Бохумі Deutsche Welle

Річка Везер на півночі Німеччини ВВС

Пасажири намагаються отримати інформацію про затримку потягів від співробітників німецької залізниці на центральному вокзалі Кельна ВВС

У понеділок у частині департаментів північної Франції влада оголосила "помаранчеве" штормове попередження – друге за ступенем небезпеки, пише ВВС.

Плобанналек-Лесконіль у Бретані (Франція) ВВС

Наслідки урагану: повінь у Манчестері Deutsche Welle

Шторм на узбережжі Північного моря Deutsche Welle

Наслідки негоди в польському місті Колобжег Deutsche Welle

Хавік, Шотландія ВВС

Роттердам, Нідерланди ВВС

Люди на пляжі в Шевенінгені, Нідерланди ВВС

Вітер пошкодив частину житлового будинку в Брюсселі ВВС

Вітер пошкодив частину житлового будинку в Брюсселі ВВС

Руйнівний ураган в Європі ВВС

Руйнівний ураган в Європі Deutsche Welle

Руйнівний ураган в Європі Deutsche Welle

Руйнівний ураган в Європі Deutsche Welle

Руйнівний ураган в Європі Deutsche Welle

Руйнівний ураган в Європі Deutsche Welle

Руйнівний ураган в Європі Deutsche Welle

Руйнівний ураган в Європі Deutsche Welle

Пропонуємо переглянути відео негоди і її наслідків:

Blackpool promenade getting walloped by a storm with hurricane style winds.



People take their kids for a walk



🤦🏻♂️ pic.twitter.com/EqvmUO84u3 - Geords (@GeordsTangerine) February 9, 2020

Planes battle Storm Ciara winds at UK airport. https://t.co/u6YDztwhZy pic.twitter.com/6iEckEUqJb — ABC News (@ABC) February 10, 2020

This Storm Ciara is getting out of hand now 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/88VqlbltvE — IJ (@ijjeeezy) February 9, 2020

Як писав OBOZREVATEL, ураган Сабіна 10 лютого обвалив дах на польському гірськолижному курорті Буковина-Татшанська. У результаті загинула жінка і її дочка, ще двоє людей отримали травми голови.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram