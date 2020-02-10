Загинули люди: Європу потріпав руйнівний ураган Кіара. Фото та відео наслідків

Європою пронісся потужний ураган, у результаті якого станом на понеділок, 10 лютого, загинули щонайменше шестеро людей.
Буря, яка в Німеччині носить ім'я Забіне/Сабіна, Ельза в Норвегії, а в інших країнах – Кіара, залишила без електрики сотні тисяч будинків, пише Deutsche Welle (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Наслідки негоди в Шлезвіг-Гольштейн (Німеччина)
Deutsche Welle
Негода торкнулася, зокрема, Польщі, Швеції, Словенії, Великобританії, Німеччини, Чехії.
В останній без світла залишилися понад 280 тисяч осіб – громадяни Карловарського, Пльзеньського і Центрально-Чеського краю, а також Південної Чехії, повідомляє "Радіо Прага".
На десятках дільниць залізничної мережі через повалені вітром дерева зупинено рух потягів. Закрито для відвідувань зоологічні сади, кладовища, міські парки.
У Ліберецькому краї адміністрація звернулася до батьків із проханням не відправляти в понеділок дітей у школу.
Ураган у Чехії
Lidovky
Ураган у Чехії
Lidovky
У Швеції на озері Феген перекинувся човен із двома людьми. У результаті одна людина загинула, інша вважається зниклою безвісти.
У результаті падіння дерева на автомобіль загинула одна людина на півночі Словенії.
Аналогічний смертельний випадок стався на півдні Англії. Загалом у Великобританії пошкоджені й без електрики залишаються 20 тисяч будинків. Через повені з берегів вийшли багато річок. У британських аеропортах скасовано близько сотні рейсів.
Ураган у Лондоні
Deutsche Welle
Хвилі в графстві Корнуолл, Великобританія
ВВС
У шотландському місті Хоїк у річку впали готель і бістро, проте в результаті ніхто не постраждав. Також у багатьох європейських країнах обмежено рух транспорту.
У Німеччині на півдні федеральної землі Гессен загинув водій вантажівки під час аварії, яка була викликана ураганом. Чоловік врізався на автобані в пересувний знак сигналізатор небезпеки, встановлений під час збирання гілок зі шляху.
Гессен (Німеччина)
Deutsche Welle
Вітер перевернув автомобільний навіс у німецькому Бохумі
Deutsche Welle
Річка Везер на півночі Німеччини
ВВС
Пасажири намагаються отримати інформацію про затримку потягів від співробітників німецької залізниці на центральному вокзалі Кельна
ВВС
У понеділок у частині департаментів північної Франції влада оголосила "помаранчеве" штормове попередження – друге за ступенем небезпеки, пише ВВС.
Плобанналек-Лесконіль у Бретані (Франція)
ВВС
Наслідки урагану: повінь у Манчестері
Deutsche Welle
Шторм на узбережжі Північного моря
Deutsche Welle
Наслідки негоди в польському місті Колобжег
Deutsche Welle
Хавік, Шотландія
ВВС
Роттердам, Нідерланди
ВВС
Люди на пляжі в Шевенінгені, Нідерланди
ВВС
Вітер пошкодив частину житлового будинку в Брюсселі
ВВС
Вітер пошкодив частину житлового будинку в Брюсселі
ВВС
Руйнівний ураган в Європі
ВВС
Руйнівний ураган в Європі
Deutsche Welle
Руйнівний ураган в Європі
Deutsche Welle
Руйнівний ураган в Європі
Deutsche Welle
Руйнівний ураган в Європі
Deutsche Welle
Руйнівний ураган в Європі
Deutsche Welle
Руйнівний ураган в Європі
Deutsche Welle
Руйнівний ураган в Європі
Deutsche Welle
Пропонуємо переглянути відео негоди і її наслідків:
Blackpool promenade getting walloped by a storm with hurricane style winds.- Geords (@GeordsTangerine) February 9, 2020
People take their kids for a walk
🤦🏻♂️ pic.twitter.com/EqvmUO84u3
Thanks Ciara, you asshole🤬 #hurricane #hurricaneCiara pic.twitter.com/KnOCXxqPGF- Karolina Czarnota (@ karola0585) February 9, 2020
Koufront arriveerd boven #Smilde #Drenthe. Tevens ook eerste dag met #onweer mogen noteren. @Weerplaza @BuienRadarNL @Talpaweer @Alpenweerman @weerslagnl pic.twitter.com/klhQ26PaUI- Arjan Bruggink (@Arjan_Bruggink) February 9, 2020
Strong winds in Paris #hurricaneciara #paris pic.twitter.com/o0U4rLbHY4- Hajar (@hajarstweets) February 10, 2020
#StormCiara #HurricaneCiara is real😳 and mashing up my garden ⛈🌧💦💧⛄️💨🌊🌴😩 #scol pic.twitter.com/pAKNPsqnHg- VinniVersace (@Vinni_Versace) February 9, 2020
Planes battle Storm Ciara winds at UK airport. https://t.co/u6YDztwhZy pic.twitter.com/6iEckEUqJb— ABC News (@ABC) February 10, 2020
This Storm Ciara is getting out of hand now 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/88VqlbltvE— IJ (@ijjeeezy) February 9, 2020
#Ciarastorm #Ciara #StormCiara— #RobinHood 🏹 (@realrobinhood18) February 9, 2020
"the fast and the furious..." pic.twitter.com/lSnXqdxyEc
Як писав OBOZREVATEL, ураган Сабіна 10 лютого обвалив дах на польському гірськолижному курорті Буковина-Татшанська. У результаті загинула жінка і її дочка, ще двоє людей отримали травми голови.
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