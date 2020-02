Кількість жертв руйнівного урагану "Кіара" зросла: нові фото та відео стихії в Європі

Кількість жертв руйнівного урагану "Кіара" ("Сабіна"), який бушує в багатьох країнах Європи, за станом на вівторок, 11 лютого, зросла до восьми.

Смертельні випадки зареєстровані в Польщі, Швеції, Великобританії, Словенії, Німеччині, Чехії, Італії, передає Associated Press (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Крім того, сильний вітер із поривами понад 200 км/год дістався до Корсики, посиливши лісову пожежу, що спалахнула на французькому острові в ніч на 11 лютого.

До боротьби з вогнем залучили понад 300 пожежників, два порти закрили, а рейси на Корсику – скасували. Електроенергія зникла в близько 2000 будинків.

Хвилі обрушуються на узбережжя Ейршир в Ардроссані, Шотландія АР

Буря продовжує бити і по інших частинах Європи. Шторм рухається на південний схід.

Повалені дерева перекривали дороги та залізничні колії на півдні Німеччини й Австрії. Німецькі синоптики прогнозують вслід за штормом проливні дощі.

Видання haz.de повідомило, що в німецькому Нінбургзі ураганний вітер "витягнув" 82-річну жінку зі своїм візком для покупок із тротуару на проїжджу частину, де її збила машина.

77-річний водій не зміг уникнути лобового зіткнення з жінкою, інформує місцева поліція. Пенсіонерка була доставлена в лікарню із серйозними травмами, де померла.

Наслідки сильного вітру в Чехії АР

Як пише bfm.ru, у Баварії закриті школи, по всій країні зупинено залізничне сполучення, скасовані тисячі рейсів.

Більше 50 тисяч будинків у Баварії залишилися без електрики. У Гамбурзі висота води в Ельбі піднялася майже на 3 метри, затопивши легендарний рибний ринок.

Транспортний колапс призвів до того, що німецькі залізниці Deutsche Bahn розвозили своїх пасажирів на таксі.

Члени пожежної бригади працюють на даху, що був знесений сильним вітром у Німеччині АР

Фрайбург, Німеччина АР

Ураган призвів до перебоїв у роботі й угорської залізниці, заявили в національній залізничній компанії "MAV", пише Xinhua.

Зазначено, що проблеми з'явилися на маршрутах у Чехію й Австрію. "Про затримку було повідомлено і на сході Угорщини через вітер, який повалив електроопори над залізницею", – пише видання.

Великобританія АР

Зі свого боку в мерії Будапешта громадян попередили про небезпеку сильного вітру і попросили за можливості залишатися вдома.

"Штормові вітри на більшій частині території країни можуть перевищити швидкість у 60-75 км/год, а з меншою ймовірністю – і 80-90 км/год, уздовж річок Дунай і Тиса", – зазначено в повідомленні.

Дерева впали на будинок у Монтмолліне, Швейцарія АР

Кладно, Чеська Республіка АР

Штормові хвилі в Ньюхейвені, Англія АР

Ураган в Європі АР

Bijzondere beelden: de storm #Ciara in Schotland zorgde ervoor dat deze waterval omhoog / achteruit ging! pic.twitter.com/v6AuPipClB - Bijan (@ Bijan63) February 11, 2020

I love how #sabine allows me to stay at home because my mental health could not deal with school today🧟♀️ pic.twitter.com/CEq1ywFcKB - nika (@hkmnncl) February 11, 2020

Eine kurze Zeitraffer-Aufnahme der am Mond vorbeiziehenden Wolken von gestern Nacht. In Echt sah es so surreal aus, dass man wegen der außergewöhnlich schnell vorbeiziehenden Wolken den Eindruck bekam, die Sterne würden sich bewegen. #Sabine #Sturm pic.twitter.com/qZkLvvSgwq - Søren Lorensen (@SoerenLorensen) February 11, 2020

My nephew sent me this from Rohrbach in Upper Austria. It 's pretty breezy there too 😲 pic.twitter.com/MrQtvZO8iY - Spencer 🇬🇧 🇪🇺 🇦🇹 (@ Arithmetic66) February 10, 2020

Коли думаєш, що штурм #Sabine тебе в Берліні ніяк не зачепив - отримуєш повідомлення від батьків поруч з Бранденбурга про те, що вони мало не зважилися будинку.



Ось тобі і легенький вітерець pic.twitter.com/AiJqSA17jJ - wolstry (@wolstry) February 11, 2020

Warte schon so viele Jahre mal endlich wieder einen Schneemann bauen zu können :(. Jetz 'hab ich zumindest einen Hagelmann gebaut. ☃️ #Sabine #sturmwichteln #Klimawandel pic.twitter.com/pRkQXDaIQf - Mira (@Mira_culin) February 11, 2020

Die Aufräumarbeiten nach #Sabine gehen weiter: Seit Sonntag räumten mehr als 1.800 #THW -Einsatzkräfte deutschlandweit Straßen frei, sicherten Dächer ab und unterstützten die #Feuerwehr. Der aktualisierte Bericht folgt hier: https://t.co/5C7Q7eQikq pic.twitter.com/rXtiZEPpXJ - Bundesanstalt THW (@THWLeitung) February 11, 2020

Як писав OBOZREVATEL, ураган Сабіна 10 лютого обвалив дах на польському гірськолижному курорті Буковина-Татшанська. У результаті загинула жінка і її дочка, ще двоє людей отримали травми голови.

Станом на 10 лютого повідомлялося про мінімум шість жертв негоди.

