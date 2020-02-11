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11 лютого • оновлено в 22:32
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Кількість жертв руйнівного урагану "Кіара" зросла: нові фото та відео стихії в Європі

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Кількість жертв руйнівного урагану "Кіара" ("Сабіна"), який бушує в багатьох країнах Європи, за станом на вівторок, 11 лютого, зросла до восьми.

Смертельні випадки зареєстровані в Польщі, Швеції, Великобританії, Словенії, Німеччині, Чехії, Італії, передає Associated Press (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

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У Криму хвиля шторму потопила двох туристів

Крім того, сильний вітер із поривами понад 200 км/год дістався до Корсики, посиливши лісову пожежу, що спалахнула на французькому острові в ніч на 11 лютого.

До боротьби з вогнем залучили понад 300 пожежників, два порти закрили, а рейси на Корсику – скасували. Електроенергія зникла в близько 2000 будинків.

Хвилі обрушуються на узбережжя Ейршир в Ардроссані, Шотландія

Хвилі обрушуються на узбережжя Ейршир в Ардроссані, Шотландія

АР

Буря продовжує бити і по інших частинах Європи. Шторм рухається на південний схід.

Повалені дерева перекривали дороги та залізничні колії на півдні Німеччини й Австрії. Німецькі синоптики прогнозують вслід за штормом проливні дощі.

Видання haz.de повідомило, що в німецькому Нінбургзі ураганний вітер "витягнув" 82-річну жінку зі своїм візком для покупок із тротуару на проїжджу частину, де її збила машина.

77-річний водій не зміг уникнути лобового зіткнення з жінкою, інформує місцева поліція. Пенсіонерка була доставлена в лікарню із серйозними травмами, де померла.

Наслідки сильного вітру в Чехії

Наслідки сильного вітру в Чехії

АР

Як пише bfm.ru, у Баварії закриті школи, по всій країні зупинено залізничне сполучення, скасовані тисячі рейсів.

Більше 50 тисяч будинків у Баварії залишилися без електрики. У Гамбурзі висота води в Ельбі піднялася майже на 3 метри, затопивши легендарний рибний ринок.

Транспортний колапс призвів до того, що німецькі залізниці Deutsche Bahn розвозили своїх пасажирів на таксі.

Члени пожежної бригади працюють на даху, що був знесений сильним вітром у Німеччині

Члени пожежної бригади працюють на даху, що був знесений сильним вітром у Німеччині

АР

Члени пожежної бригади працюють на даху, що був знесений сильним вітром у Німеччині

Члени пожежної бригади працюють на даху, що був знесений сильним вітром у Німеччині

АР

Фрайбург, Німеччина

Фрайбург, Німеччина

АР

Дивіться відео на тему:

Ураган призвів до перебоїв у роботі й угорської залізниці, заявили в національній залізничній компанії "MAV", пише Xinhua.

Зазначено, що проблеми з'явилися на маршрутах у Чехію й Австрію. "Про затримку було повідомлено і на сході Угорщини через вітер, який повалив електроопори над залізницею", – пише видання.

Великобританія

Великобританія

АР

Зі свого боку в мерії Будапешта громадян попередили про небезпеку сильного вітру і попросили за можливості залишатися вдома.

"Штормові вітри на більшій частині території країни можуть перевищити швидкість у 60-75 км/год, а з меншою ймовірністю – і 80-90 км/год, уздовж річок Дунай і Тиса", – зазначено в повідомленні.

Дерева впали на будинок у Монтмолліне, Швейцарія

Дерева впали на будинок у Монтмолліне, Швейцарія

АР

Кладно, Чеська Республіка

Кладно, Чеська Республіка

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Штормові хвилі в Ньюхейвені, Англія

Штормові хвилі в Ньюхейвені, Англія

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Ураган в Європі

Ураган в Європі

АР

Пропонуємо переглянути відео негоди і її наслідків:

Як писав OBOZREVATEL, ураган Сабіна 10 лютого обвалив дах на польському гірськолижному курорті Буковина-Татшанська. У результаті загинула жінка і її дочка, ще двоє людей отримали травми голови.

Станом на 10 лютого повідомлялося про мінімум шість жертв негоди.

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Автор
Богдана Васильченко
Теги
фотографии видео смерть ураган погода
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