Ураган "Дельта" з вітром у 230 км/год зруйнував штат Мексики. Фото і відео стихійного лиха

Ураган "Дельта" налетів на Мексиканську затоку, залишивши понад 260 тисяч жителів курортного півострова Юкатан без електрики.

Про це повідомило Associated Press. Із двох мексиканських штатів евакуювали близько 40 тисяч осіб (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Ще близько 2700 осіб, зокрема туристи, перебувають у штормових притулках і не можуть повернутися додому або в свої готелі.

За словами Карлоса Хоакіна Гонсалеса, губернатора штату Кінтана-Роо, повідомлень про будь-які смерті або травмування не надходило. Однак у штаті повалені дерева і заблоковані дороги.

Пориви вітру досягають 230 км/год.

Із двох мексиканських штатів евакуювали близько 40 тисяч осіб. Twitter

Губернатор американського штату Луїзіана Джон Бел Едвардс заявив, що в штаті почалася підготовка до урагану, який до кінця тижня підійде до американського узбережжя. За його словами в прибережних районах зміцнюють дамби, розміщують мішки з піском, а також вживають інших заходів.

Ураган призвів до затоплень. Twitter Expreso de Campeche

Формування ураган "Дельта". Національний центр ураганів США

Карта руху урагану "Дельта". Національний центр ураганів США

На Юкатані масово повалило дерева. Twitter Expreso de Campeche

У результаті стихії ніхто не постраждав. Twitter Expreso de Campeche

Понад 260 тисяч людей залишилися без електрики. Twitter Expreso de Campeche

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Карибському басейні сформувався і вже досяг четвертої категорії ураган "Дельта". Очікується, що найпотужніший удар дістанеться в четвер, 8 жовтня, Луїзіані, Міссісіпі, Алабамі.