"Упокой, Господи, їхні душі!" Трамп оскандалився, "поховавши" суперників на виборах

Президент США Дональд Трамп "поховав" своїх основних суперників-демократів у боротьбі за президентське крісло в 2020 році Берні Сандерса і Джо Байдена.

Також у своєму твіті американський лідер обізвав їх "божевільним" і "сонею". "Думаю, що двома фіналістами, які братимуть участь у виборах проти, можливо, кращої економіки в історії нашої країни (і багато чого ще прекрасного), будуть божевільний Берні Сандерс і соня Джо Байден! Я чекаю боротьби з будь-яким. Упокой, Господи, їхні душі!" — написав Трамп.

Зазначимо, що результати опитування громадської думки, проведеного компанією The Morning Consult, показали, що Байден і Сандерс лідирують за популярністю в списку із 25 демократів, які заявили на цей момент про участь у президентських перегонах.

I believe it will be Crazy Bernie Sanders vs. Sleepy Joe Biden as the two finalists to run against maybe the best Economy in the history of our Country (and MANY other great things)! I look forward to facing whoever it may be. May God Rest Their Soul!