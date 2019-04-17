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"Упокой, Господи, їхні душі!" Трамп оскандалився, "поховавши" суперників на виборах

1.1тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп "поховав" своїх основних суперників-демократів у боротьбі за президентське крісло в 2020 році Берні Сандерса і Джо Байдена.

Також у своєму твіті американський лідер обізвав їх "божевільним" і "сонею". "Думаю, що двома фіналістами, які братимуть участь у виборах проти, можливо, кращої економіки в історії нашої країни (і багато чого ще прекрасного), будуть божевільний Берні Сандерс і соня Джо Байден! Я чекаю боротьби з будь-яким. Упокой, Господи, їхні душі!" — написав Трамп.

Зазначимо, що результати опитування громадської думки, проведеного компанією The Morning Consult, показали, що Байден і Сандерс лідирують за популярністю в списку із 25 демократів, які заявили на цей момент про участь у президентських перегонах.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп за перший квартал 2019 року зібрав понад 40 млн доларів пожертв на проведення своєї передвиборчої кампанії.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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