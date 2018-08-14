"Упав, стікаючи кров'ю!" Розкрилися нові дані про звіряче убивство доньками москвича

Якби дочкам Михайла Хачатуряна не вдалося його добити, він би сам позбавив їх життя.

Таке припущення висловив азербайджанський екстрасенс Зіраддін Рзаєв після того, як побував у квартирі цієї родини в Москві, передає The First News.

"Я бачу, що це не було спланованим. Це був сплеск. Почала одна з дівчаток, схопилася за ніж. Решта її підтримали. Відчуваю: поранений Хачатурян вискочив із квартири, але потім впав ось тут, стікаючи кров'ю. Але він не відчував страху. він до останнього думав, що буде жити. Хоча, якби він вижив, він би їх убив, це точно", - каже чоловік.

За його відчуттями, Хачатурян був деспотичною людиною.

"Цей чоловік був як хижак. Розумієте, він звик, що весь світ крутився навколо нього. Чужа думка його не цікавила. Він так жив. Про деспотію, тиск і важку вдачу батька дівчата кажуть правду. А ось про домагання і сексуальне насильство - обманюють. Я бачу, що нічого такого не було", - стверджує Рзаєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, син убитого трьома дочками жителя Москви Михайла Хачатуряна Сергій підтвердив, що батько застосовував фізичне насильство до членів сім'ї.