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7 березня • оновлено в 21:43
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Ультиматум Зеленського Путіну щодо Донбасу розлютив Совфед Росії: що говорять

12т
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У Росії звинуватили Україну в недотриманні домовленостей і заявили, що їм незрозуміла причина можливого виходу Києва з "мінського" процесу.

Так перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ РФ Володимир Джабаров прокоментував RT заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Київ вийде з переговорів, якщо за рік Володимир Путін не припинить війну на Донбасі.

"Чесно кажучи, абсолютно незрозуміла причина... У разі виходу ситуація стане непередбачуваною, може статися що завгодно. "Республіки" поки що вірять у цей формат. Після виходу ж питання буде вирішуватися більш радикально", – сказав він.

Зеленський і Путін на "нормандській" зустрічі

Зеленський і Путін на "нормандській" зустрічі

Скріншот

Росіянин також вчергове звинуватив Україну в тому, що нібито саме вона, а не Кремль, не дотримується домовленостей. Він сказав, що йому "не дуже ясно, хто заважає Києву діяти в рамках "нормандського" формату".

"Саме Україна не виконує свою частину угод щодо формату. Зеленський скаржиться сам на себе", – стверджує Джабаров.

Володимир Джабаров

Володимир Джабаров

RT

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Володимир Зеленський заявив, що в кінці квітня може відбутися ще одна зустріч у "нормандському форматі".

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Автор
Дарина Дурова
Теми
мінські домовленості Переговори Зеленського та Путіна Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
політика переговори щодо Донбасу нормандський формат
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украина выходит из минского процесса, Донбасс выходит из Украины. Самый оптимальный вариант который устроит всех.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Фадеев Макс, ну все смешал в кучу, часть требований, без которых Донбасс не видит себя в составе Украины, а часть (такие как выплата пенсий), это непосредственная обязанность Украины, ведь гражданства там людей никто не лишил. Яйценюк же тоже будет получать пенсию, живя за кардоном.
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Фадеев Макс
Фадеев Макс
Захаров Дмитрий, суть в том,что россия их не возьмет в состав рф ,как и мнимую новороссию,"так как денег нет самим" Россия хочет ,что бы Украина не стала ___лучше жить__ чем Россия и привлекает в ссср2,т.е,что бы Украина была зависима от рынков РОссии...
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Будут xoxлов башкой в унитаз макать до выполнения соглашений.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, Не будут. А вот на счёт Непредсказуемости - как бы ОРДЛО не пошли в наступление "освобождать" остальную часть Дон и Луг областей, хотя сейчас конечно не 14-й год и нет того хаоса.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Совфед возбудился на Зеленского.
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