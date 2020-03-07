Ультиматум Зеленського Путіну щодо Донбасу розлютив Совфед Росії: що говорять

У Росії звинуватили Україну в недотриманні домовленостей і заявили, що їм незрозуміла причина можливого виходу Києва з "мінського" процесу.
Так перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ РФ Володимир Джабаров прокоментував RT заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Київ вийде з переговорів, якщо за рік Володимир Путін не припинить війну на Донбасі.
"Чесно кажучи, абсолютно незрозуміла причина... У разі виходу ситуація стане непередбачуваною, може статися що завгодно. "Республіки" поки що вірять у цей формат. Після виходу ж питання буде вирішуватися більш радикально", – сказав він.
Зеленський і Путін на "нормандській" зустрічі
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Росіянин також вчергове звинуватив Україну в тому, що нібито саме вона, а не Кремль, не дотримується домовленостей. Він сказав, що йому "не дуже ясно, хто заважає Києву діяти в рамках "нормандського" формату".
"Саме Україна не виконує свою частину угод щодо формату. Зеленський скаржиться сам на себе", – стверджує Джабаров.
Володимир Джабаров
RT
Як писав OBOZREVATEL, напередодні Володимир Зеленський заявив, що в кінці квітня може відбутися ще одна зустріч у "нормандському форматі".
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