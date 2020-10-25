У Білорусі сьогодні закінчується так званий ультиматум так званого "народного президента" Свєти Тіхановської Олександру Лукашенко.

Що цікаво, напередодні закінчення ультиматуму в Білорусь навідувався керівник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін, який став останнім часом вести надто відкриту медійну життя. В принципі, з урахуванням прогнозованих для нього майбутніх постів - це й не дивно, але не в цьому навіть справа.

Справа в тому, що всі "опозиційні" процеси в Білорусі зараз знаходяться під контролем ГУ ГШ ЗС РФ або, простіше кажучи ГРУ, а поява глави СЗР в Мінську і його зустріч з Олександром Лукашенком це, м'яко кажучи, не комільфо. Чи не комільфо з тієї позиції, що СЗР дуже нахабно вклинюється в, мабуть, один з найбільш успішних "опозиційних" проектів Гризодубової за останні роки на пострадянському просторі.

А цього ранку з'явилася інформація про те, що Михайло Бабич представив президенту РФ Володимиру Путіну так званий "план дозволу білоруського політичної кризи", після чого його призначили відповідальним за його виконання.

Саме з цієї причини практично всі російські інформаційні майданчики і журналісти афілійовані з ГРУ переключилися з Нагірного Карабаху, де і так вже все ясно, на Білорусь.

Причому переключилися, анонсуючи сьогодні в ході протестів мало не розстріл демонстрантів і дозвіл властей на вогонь на поразку, в разі спроб захоплення органів державної влади.

Тобто, на Гризодубової не просто хвилюються, а обурилися настільки грубою не так інтеграцією в білоруський проект представників від СВР-ФСБ, скільки, відверто – крадіжкою їхнього дітища.

А тому, не здивуюся якщо саме ця обставина каталізує події в Мінську і ми з вами станемо свідками того протесту, що замислювався на початок серпня – з жертвами і кровопролиттям. Адже такі призначення завжди супроводжуються перевіркою "на профпридатність" як Бабича, так і Наришкіна і в цілому всього формується зараз домінантного тріо з Мішустін і Козаком. І перевірку "на профпридатність", судячи з тієї підготовці, що прямо зараз проходить в Білорусі, ГРУ проведе досить жорстку.