Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловився про російську військову загрозу, нагадавши про агресію Москви по відношенню до інших країн.

За його словами, білоруси вважають, що постраждалі від РФ країни знаходяться "десь далеко".

"Ви бачите, що нас на частини розривають. Єдина пострадянська країна, яка не бачила горя. І деяким білорусам здається, що це десь далеко Україну зруйнували. Йде війна там, відрубали частину території", – заявив Лукашенко.

"Десь далеко та Молдова, яку розділили навпіл: Придністров'я і західна частина. Забули, як в Литві воювали, з боєм відстоюючи незалежність і суверенітет в радянські часи. Забули, що сьогодні палає ще Кавказ, вірмени з азербайджанцями воюють, не можуть домовитися. Забули, що Грузія втратила майже третину своєї території, спочатку Абхазію, потім Осетію", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Лукашенко пригрозив масовими розстрілами при захисті Білорусі, заявивши, що зараз необхідно "відстояти" країну.

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