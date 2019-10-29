"Україну треба змусити!" Сплив скандальний запис із адвокатом Трампа

У США у ЗМІ сплив скандальний запис телефонної розмови адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані, в якому йшлося про тиск на Україну.
Як передає NBC News, він сам її випадково "злив" їх кореспонденту. З'ясувалося, що перед цим Джуліані і журналіст говорили по телефону про іранську опозицію. А на наступний ранок репортер виявив у себе на голосовій пошті трихвилинний запис телефонного дзвінка.
Руді Джуліані
Телеканал ATR
У записі чутно, як адвокат Трампа обговорює конкурента свого боса на майбутніх виборах президента США Джо Байдена. Він звинуватив претендента на пост глави США в тому, що той нібито змусив припинити розслідування діяльності української газової компанії, в якій працював його син Хантер.
"Вони [Україна] не хочуть проводити розслідування, тому що він [Байден] захищений, тому ми повинні змусити їх зробити це", – сказав Джуліані у кінці розмови.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту у американців.
Зеленський зізнався, що ще на початку літа 2019 року побоювався можливого тиску з боку Трампа.
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