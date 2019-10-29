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29 жовтня • оновлено в 09:35
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"Україну треба змусити!" Сплив скандальний запис із адвокатом Трампа

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У США у ЗМІ сплив скандальний запис телефонної розмови адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані, в якому йшлося про тиск на Україну.

Як передає NBC News, він сам її випадково "злив" їх кореспонденту. З'ясувалося, що перед цим Джуліані і журналіст говорили по телефону про іранську опозицію. А на наступний ранок репортер виявив у себе на голосовій пошті трихвилинний запис телефонного дзвінка.

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Руді Джуліані

Руді Джуліані

Телеканал ATR

У записі чутно, як адвокат Трампа обговорює конкурента свого боса на майбутніх виборах президента США Джо Байдена. Він звинуватив претендента на пост глави США в тому, що той нібито змусив припинити розслідування діяльності української газової компанії, в якій працював його син Хантер.

"Вони [Україна] не хочуть проводити розслідування, тому що він [Байден] захищений, тому ми повинні змусити їх зробити це", сказав Джуліані у кінці розмови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту у американців.

Зеленський зізнався, що ще на початку літа 2019 року побоювався можливого тиску з боку Трампа.

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Джо Байден Рудольф Джуліані
Місце
США
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
СВИДОМЫЕ понимают только силу!!!
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