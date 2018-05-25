Тут, господин Хмельницкий, объявил всё государство Израиль построенное на расизме и ксенофобии. Я не собираюсь ему или другим подобным ничего доказывать или объяснять. Во-первых, это бесполезно. Во-вторых, я считал и считаю, что каждый из нас волен верить или не верить в любое событие и не надо принуждать никого к вере. Именно поэтому я категорически против заставлять под угрозой уголовной ответственности верить в Холокост. Моральный человек и так верит и знает это. А не моральный - ничему не научится силой. Потому...

Но после всего этого, я как гражданин Америки и еврей, должен всё таки сказать, может в цикле каких-то рассказов, что из себя представляют евреи вообще, Израиль, идеи на которых всё основано и насколько нужно во всё это верить или не верить. И меня подтолкнула к этому моя хорошая подруга и знакомая из Испании, Марина Шевченко, которая сама, будучи украинкой и христианкой, знала относительно мало на все эти темы, пока я и она не прибыли к моему хорошему другу Аркадию отмечать еврейский праздник Шавуот или дарование евреям Торы. И вот в процессе всего этого - мне было очень интересно наблюдать, как какое-то внутреннее понимание еврейского бытия, на глазах переходит в Марину. И вопросы, и рассказы, и вся жизнь, внезапно встала перед ней с большим вопросом, который ответить невозможно, пока не выпьешь эту чашу до самого конца.

Сегодня, когда Украина проходит очень сложный процесс в своей истории, когда на её восточных границах ей навязали войну, отняли целые куски страны, разграбили её казну, украинцы, внезапно ощутили то, что евреи ощущали последние 2000 лет. Из представителей одной из трёх титульных наций, "младших братьев" Москвы, из почётных трёх наций, которые создали костяк Российской Империи и СССР, они усилиями Кремля, превратились в изгоев, врагов и отверженных. Если для евреев в этом нет ничего особенного - так или иначе, нас гнали из разных стран под любыми правильными и неправильными предлогами на протяжении тысячелетий, то для украинцев, это нечто абсолютно новое и потому гораздо более страшное понимание, чем для нас.

Наше понимание таких процессов, хорошо озвучил Шoлом Алейхем, в своём романе "Тевье Молочник", где жена Тевье, в ответ на приказ царских властей покинуть родные места, разводит руками и просто говорит: "Анатеевка, это всего лишь место". То есть ещё одно место, ещё одна очень временная остановка в пути, ещё одна веха и доказательство конечной цели, всех евреев, которую огласил Лев Пинскер, русский еврей, врач в Германии, в 1881 году - в своей небольшой работе "Автоэмансипация" - или создание своего собственного угла, где то на земле, где не надо будет доказывать кому то наше право на жизнь в полный рост, в полную силу, с нашими достоинствами и нашими недостатками, с нашими успехами и нашими провалами. А в общем и целом с нашей жизнью, где никто больше никто не стоит на коленях, не живёт ниже травы и не дышит громче воды.

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Этот угол, очень небольшой, очень для многих странный, возможно даже не совсем понятный или уютный, но создан в Израиле. Каждый из нас в душе понимает это, хотя, очень возможно, имеет целый перечень проблем и вопросов к этой стране и её существованию. Этот угол кровью и потом отстаивают, каждый сантиметр, больше последних 100 лет. И в нём живут далеко не только евреи, но и другие нации и веры. Хотя в общем и целом это называется еврейское государство. Лично для меня понятие "еврейское государство" означает еврейский характер этой страны, еврейскую мораль, понимание, душу. И при этом это нисколько не означает, что этo эксклюзивно еврейская страна для генетических или галахических евреев.

Этого не было с первых дней как эта страна появилась в 1948 году и этого нет сейчас. В ней прекрасно живут бедуины - мусульмане, первыми вставшие из всех, на помощь евреям в войне за независимость. В ней живёт секта друзов, которую многие мусульмане считают еретиками, а в Израиле их представители заседают в Кнессете, в правительстве и конечно же в Генеральном штабе, так как друзы доказали, что они одни из самых стойких воинов во всём регионе. В Израиле есть небольшая община черкесов, армян, ассирийских христиан, христиан маронитов, езидов и других небольших этносов, которые когда то населяли весь регион, а теперь только в Израиле, из всех стран региона, чувствуют себя в безопасности. И конечно же в Израиле есть большая и процветающая арабская община, которая добилась тут, в этом самом еврейском государстве, куда больших успехов и процветания, чем в любой другой арабской или исламской стране мира.

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Нет, не всё идеально в Израиле. И я периодически вижу отдельные политические фигуры и движения, которые являются как минимум не верными. Не всё решено в отношениях между религиозными евреями и их менее религиозными собратьями. Споры идут жаркие. И по поводу браков и по поводу службы в армии. Должны или не должны религиозные евреи, не признающие Израиль, жить тут и не платить налоги. Или тем более нужно ли терпеть отдельные еврейские секты, которые демонстрируют свою ненависть к Израилю вместе с арабами или правительственными митингами из Ирана. Нужна ли Израилю американская помощь или это создание зависимости, которая в конечном счёте может оказаться даже вредной.

А нужна ли Израилю настоящая конституция и разделение государства и религии. Всё это вопросы, которые можно, нужно и даже необходимо обсуждать и обсуждать максимально жёстко и без политкорректности к самим себе. Только жесточайшая правда по отношению к самому себе, только максимально спартанский, беспощадный до максимума, подход к себе, любимому, могут честно решить подобные проблемы. И они медленно, но решаются. В назидание всем другим в мире. Врагам и друзьям.

И особенно как хороший пример построения государства для украинцев, которые нуждаются во всех советах и практической помощи от всех нас по самому максимуму, так как мы уже смогли и пережили, а они только в самом начале этого сложного пути.

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В 1991 году в Эфиопии, начал рушится коммунистический режим. Всё шло к большой гражданской войне. Большая еврейская община Эфиопии насчитывала под 100.000 человек - чёрных евреев Фалаша. По легенде они стали евреями, после того как их правительница, царица Савская, была потрясена мудростью царя Соломона, посетив его в Иерусалиме. И вот в Израиле было принято решение - вывозить всех евреев из Эфиопии до последнего человека. Наняли целый воздушный флот, где сняли кресла - чтобы больше влезло. И в течении недели перевезли почти 60,000 человек. Остальные приехали позже.

Были курьёзы по дороге. Эфиопские евреи, как стало ясно в самолёте, не отличались чистотой - жили в пустыне, где вода была роскошью. И на самолётах никогда не летали и даже не знали, что это такое. И когда амбре в самолёте стало невыносимым, борт проводники включили кондиционер- просто проветрить. Однако африканским пассажирам, это пришлось не по душе, так как стало холодно. И чтобы согреться, они посреди самолёта, прямо на полу развели костёр. Долетели все благополучно. Всех помыли. Всех накормили. Прямо в аэропорту каждому вручили израильский паспорт с полным гражданством. Потом всех долго расселяли. И не всё идеально с этой общиной до сих пор. Но их всех спасли и вывезли. Потому что есть государство, которому не всё равно их судьба. И это, то, что господин Хмельницкий никогда не поймёт.