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13 вересня • оновлено в 19:36
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Українцям на замітку: президент Філіппін придумав жорстоке покарання для корупціонерів

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На Філіппінах громадянам дозволили стріляти по ногах чиновників, які вимагають хабарі.

З відповідною ініціативою виступив скандальний президент країни Родріго Дутерте, пише газета Manila Bulletin.

У четвер, 12 вересня, в ході його візиту в місто Баланга глава держави виступив із полум'яною промовою, в якій запропонував стріляти корупціонерам у ноги, щоб уникнути згодом тюремного ув'язнення.

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На Філіппінах дозволили стріляти по хабарниках

На Філіппінах дозволили стріляти по хабарниках

BBC

"Якщо ви оплачуєте податок, збір чи отримуєте довідку, а чиновники при цьому просять хабар вдарте їх. Якщо ж у вас є зброя, то можете стріляти по них, однак не вбивайте, тому що в ході розглядів ви можете не отримати помилування", – зазначив Дутерте.

За його словами, єдиним заходом щодо будь-кого, хто вистрілить у чиновника, який порушує закон, будуть "лише серйозні тілесні покарання", але не тюремне ув'язнення. Президент зазначив, що корупція стала повсюдною проблемою в Філіппінах. "Це черв'як, що сидить всередині майже кожного в уряді", – заявив він.

Дутерте закликав громадян відстоювати свої права і повідомляти про кожний випадок корупції. Президент заявив, що якщо інцидент дійде до його відома, він викличе цього чиновника і дозволить вдарити порушника по обличчю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дутерте наказав прострілювати жінкам, які протестують, вагіни.

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Місце
Філіппіни
Тег
корупція
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