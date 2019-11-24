Українця затримали через референдум в Каталонії: ЗМІ дізналися сенсацію

В Іспанії в жовтні минулого року затримали громадянина РФ і українця в рамках розслідування передбачуваного втручання Росії в каталонську політику під час референдуму 2017 року.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на кілька авторитетних іспанських видань. Уточнюється, що чоловіки їхали в напрямку кордону із Францією на "Мерседесі", зареєстрованому в Білорусі.

При затриманні в портфелі одного з них знайшли гранату М-75 російського виробництва "в ідеальному стані".

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Суд в Жироні відправив затриманих під арешт. Крім звинувачень в зберіганні зброї, Національний суд Іспанії також розслідує їх можливу причетність до шпигунства на користь РФ.

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Газета El Pais з посиланням на три джерела передавала, що правоохоронці почали розслідування можливих спроб російських спецслужб вплинути на ситуацію в Каталонії. Слідство зосереджено на "елітному військовому підрозділі 29155", які розвідслужби декількох країн пов'язують зі спробами дестабілізувати Європу.

"У зв'язку із появою в місцевій пресі інформації про затримання в провінції Жирона росіянина, хотіли б повідомити, що ні в Посольство, ні в Генконсульство відповідних повідомлень з боку компетентних органів Іспанії в установленому порядку не надходило", – вже відреагували представники російського посольства.

За даними іспанської влади, різні групи, які діяли в інтересах Росії, використовували соціальні мережі та різні портали для пропаганди незалежності Каталонії перед референдумом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії 28 квітня 2018 року пройшли дострокові парламентські вибори, на яких більшість голосів набрала соціалістична робітнича партія.

10 листопада 2019 року через політичну кризу достроково відбулися четверті парламентські вибори за останні чотири роки.

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