Українців забрали з Уханю: названі місце і час прильоту

Український літак, на борту якого знаходяться евакуйовані з охопленого коронавірусом китайського міста Ухань, летить з Алмати в аеропорт "Бориспіль".

Про це свідчать дані на порталі flightradar24.com, який в реальному часі відстежує аероруху на всій планеті.

Коронавірус в Китаї Ілюстрація

Згідно з цією інформацією, борт повинен приземлитися 20 лютого о 08:05. Куди далі повезуть людей на двотижневий карантин, поки невідомо.

З Уханю вдалося забрати 73 людини.

Як Україна зустрічатиме евакуйованих

У ДСНС відзвітували, що для перевезення евакуйованих з китайського міста Ухань громадян підготовлено сім автобусів і залучено 33 рятувальники.

"Для того, щоб запобігти поширенню можливого вірусу і переконатися, що на борту не буде інфікованих громадян, в Україні створено оперативний штаб з попередження заносу і поширення гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом", – пояснили там.

Відзначається, що на найближчі 14 днів вони будуть ізольовані на карантин.

"Приміщення з евакуйованими будуть посилені – буде утворено подвійне кільце захисту, охорони і знезараження. До охорони цієї території буде задіяно щодобово 47 співробітників – 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Національної гвардії України", – розповіли в ДСНС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 19 лютого з Києва до китайського міста Ухань, де бушує коронавірус, полетів літак для евакуації українців і громадян ще 10 країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька підтвердила, що іноземні громадяни, яких на українському літаку евакуювали з Китаю через загрозу коронавірусу, пройдуть в Україні обсервацію.

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