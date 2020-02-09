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9 лютого • оновлено в 18:59
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Українців можуть звільнити з лайнера, де спалахнув коронавірус: названа дата

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Пасажири й екіпаж круїзного лайнера World Dream, який залишається на карантині в терміналі Гонконгу "Кай Так" через коронавірус 2019-nCoV, незабаром зможуть покинути судно.

Всіх їх – а це майже 3600 осіб – ймовірно, відпустять у вівторок, 11 лютого, якщо ні в кого не підтвердиться захворювання, спричинене вірусом. Про це повідомляє South China Morning Post (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За даними видання, напередодні на борту лайнера транслювалося оголошення, яке дає підстави вважати, що "всі зразки, взяті в членів екіпажу, показали негативний результат на 2019-nCoV, отже, санітарно-карантинні заходи будуть завершені".

Українців можуть звільнити з круїзного лайнера World Dream біля берегів Японії

Українців можуть звільнити з круїзного лайнера World Dream біля берегів Японії

Водночас наголошується, що кількість інфікованих пасажирів на круїзному лайнері Diamond Princess зросла до 70 осіб.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на дані японського телеканалу Asahi, збудник виявили ще у шести осіб. Хоча раніше було відомо про зараження 64 пасажирів лайнера.

За словами міністра охорони здоров'я Японії Катсунобу Като, 9 лютого влада приділить пріоритетну увагу перевірці на вірус у літніх людей на лайнері в Йокогамі. Він підкреслив, що на судні перебувають щонайменше 600 осіб, які потребують ліків.

Українців можуть звільнити з World Dream

Українців можуть звільнити з World Dream

scmp.com

Українців можуть звільнити з World Dream

Українців можуть звільнити з World Dream

scmp.com

Українців можуть звільнити з World Dream

Українців можуть звільнити з World Dream

scmp.com

Українців можуть звільнити з World Dream

Українців можуть звільнити з World Dream

scmp.com

Українців можуть звільнити з World Dream

Українців можуть звільнити з World Dream

scmp.com

Українців можуть звільнити з World Dream

Українців можуть звільнити з World Dream

scmp.com

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Автор
Марта Рок
Тема
Коронавірус
Місце
Японія
Тег
вірус
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