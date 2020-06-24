Українців можуть не пустити в ЄС з 1 липня: країна опинилася в "червоній зоні"

Україна може не потрапити в список країн, туристам з яких ЄС збирається відкрити кордони з 1 червня, оскільки рівень інфікування у нас перевищує критерії, вироблені Єврокомісією.

Про проект рішення Євросоюзу щодо обмеження на в'їзд в Шенгенську зону повідомила The New York Times. Головним критерієм для відкриття кордонів стане число випадків COVID-19 в тій чи іншій країні за останні 14 днів.

Європейські політики ведуть суперечки, чи пускати в ЄС жителів тих держав, де зафіксовано менше 16 нових заражень на 100 тисяч населення або тих, де їх менше 20.

У будь-якому випадку Україна не проходить жодне обмеження, оскільки поки знаходиться в списку країн "червоної зони".

За статистикою МОЗ на 24 червня, за останні 14 днів виявлено 10 723 нових хворих. При населенні в 41,8 млн осіб показник інцидентності в нашій країні становить 25,65 випадків на 100 тисяч.

Поки документ не затверджений, але в обмежувальний список вже потрапили Росія, Бразилія і США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, єврокомісар з питань внутрішніх справ Ільва Йоханссон заявила, що з 1 липня Європа поступово буде відкривати свої кордони для туристів. Складено список з країн, які готові до відкриття, України серед них немає.