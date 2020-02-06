Українців ізолювали на лайнері в Японії: в мережі показали умови

Біля берегів Японії вже декілька днів простоює круїзний лайнер Diamond Princess, який затримали через підозру зараження пасажирів новим типом коронавірусу.

Зараз на його борту залишається 2666 осіб, серед них 25 українців, які є членами екіпажу. Різні ЗМІ продовжують публікувати фото про те, як проходять будні пасажирів лайнера в умовах карантину (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначимо, що Diamond Princess був спущений на воду ще у 2004 році. На його борту – декілька ресторанів і барів, спа-салон, п'ять басейнів, фітнес-центр, тенісний корт, мініполе для гольфу, нічний клуб і казино.

Українців ізолювали на лайнері в Японії

Нагадаємо, що круїзний лайнер вийшов із Йокогами (Японія) 20 січня і повернувся назад 3 лютого, зайшовши в порти на японських островах Окінава і Кюсю, а також в Гонконзі і В'єтнамі.

Круїзний лайнер Diamond Princess Reuters

Спершу ознаки зараження коронавіруссом виявили у пасажира, який перебував на борту судна з 20 по 25 січня і зійшов у Гонконзі.

Круїзний лайнер Diamond Princess Reuters

Після заходу судна в порт слідування було вирішено помістити його на карантин на 14 днів.

Круїзний лайнер Diamond Princess Reuters

Станом на 6 лютого, серед усіх 3500 пасажирів симптоми коронавірусної інфекції виявили у 20 осіб. Всіх їх відправили в лікарню у префектурі Канагава. Зазначимо, що серед 25 українців заражених немає.

Круїзний лайнер Diamond Princess AP

Круїзний лайнер Diamond Princess AP

Круїзний лайнер Diamond Princess Reuters

Круїзний лайнер Diamond Princess Reuters

Круїзний лайнер Diamond Princess EPA

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Японії затримали круїзний лайнер, на борту якого перебувало 3500 осіб через підозру симптомів смертельного коронавірусу.

За даними Міністерства закордонних справ України, щонайменше 25 українських громадян перебувають на борту заблокованого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess через спалах коронавурусу 2019 nCoV.

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