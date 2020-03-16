Кілька європейських авіакомпаній у неділю, 15 березня, переплутавши дату початку заборони на здійснення регулярних пасажирських рейсів, скасували польоти, в результаті чого українці застрягли в аеропортах Німеччини та Австрії.

Про це повідомляє "Європейська правда". Так, Lufthansa і Austrian airlines (обидві управляються групою Lufthansa) в останній момент відмовилася від рейсів із Франкфурта LH 1492 і LH 1494 та з Відня OS 667 до Києва.

Пасажирів про екстрені заходи не попередили і їм довелося залишитися в аеропортах. Також статус "скасованих" мають всі рейси групи Lufthansa на понеділок, 16 березня, – 3 із Франкфурта, 2 із Мюнхена, 2 з Відня.

Українці застрягли в аеропортах Німеччини та Австрії через коронавірус

Як з'ясувалося, причиною скасування стала помилка авіакомпанії, яка вирішила, що заборона на польоти починається на добу раніше.

Деталі розповіла генеральна консулка України у Франкфурті Алла Польова, співробітники якої намагалися вирішити з перевізником ситуацію. "Як з'ясувалося, Lufthansa скасувала сьогоднішній рейс і всі наступні за, нібито, наявною в авіакомпанії інформацією про закриття Україною авіасполучення з іншими країнами в неділю о 22:00", – розповіла дипломатка, зазначивши, що перевізник так і не надав пояснень, звідки у нього з'явилася неправдива інформація про термін заборони.

Вирішується питання про те, щоб пасажири змогли вилетіти в понеділок, дипломати планують переговори з головним офісом авіакомпанії в Кельні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше близько тисячі українців закрили на карантин з підозрою на коронавірус у готелях Єгипту.

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