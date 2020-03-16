Сотні українців закрили на карантин в Єгипті: з'явилися свіжі дані

На карантині в єгипетському готелі Reef Oasis Beach Resort 5* перебувають 750 громадян України через підозру на коронавірус.

Хворобу виявили у постояльців з Італії. Про це з посиланням на директора Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев повідомляє УНН.

"Посольство України в Єгипті повідомило, що в готелі Reef Oasis Beach Resort (м. Шарм Ель Шейх) перебувають 750 українських громадян, які разом з іншими туристами поміщені на 14-денний карантин", – розповів він.

Сотні українців застрягли на карантині в Єгипті

Відзначається, що такі заходи вжито у зв'язку з виявленням коронавірусу у двох італійських туристів, які перебували в готелі.

За словами Погорельцева, зараз опрацьовуються різні варіанти евакуації наших громадян після завершення карантину.

У Міністерстві закордонних справ розповіли, що зроблено в зв'язку з карантином для українців в Єгипті.

"16 березня, консул вилітає в Шарм-ель-Шейх і буде перебувати там на місці для постійного надання допомоги українцям. Посол України в Єгипті отримав від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби доручення мобілізувати всі ресурси на підтримку зв'язку з туристами. У Києві, в центральному апараті МЗС України створюється спеціальна група оперативного реагування, щоб надавати всю необхідну допомогу посольству України в Єгипті", – повідомила пресслужба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців закрили на карантин 15 березня. Всього в Єгипті виявилися заблокованими близько 60 тисяч наших співгромадян.

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