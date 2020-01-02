Українці залишили послання на могилі Бандери у Мюнхені: фото

Українці 1 січня побували на могилі одного із засновників і лідерів Організації українських націоналістів Степана Бандери в Мюнхені (Німеччина) і вшанували його пам'ять.
Про це розповів у своєму Twitter користувач SoundMan. "Залишили і ми послання! Слава Україні", – написав він. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Українці вшанували пам'ять Бандери в Мюнхені
Twitter SoundMan
Також були опубліковані фото могили Бандери, заваленої квітами і прапорами України. У лампадках українці запалили свічки.
У коментарях багато хто відзначає, що час би вже перенести прах Бандери в Україну.
Так, ми Зроби це! Могила героя України, Степана Андрійовіча Бандери! Свічки горять. Много прапорів та лампадок. З днем народження! pic.twitter.com/5kl7qZAsml- SoundMan (@SoundmanUA) 2 січня 2020 р
Залиша и ми послання! Слава Україні! pic.twitter.com/osjUH1AEd9- SoundMan (@SoundmanUA) 2 січня 2020 р
Twitter SoundMan
Twitter SoundMan
Twitter SoundMan
Twitter SoundMan
Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 1 січня, в Києві пройшла смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери. Також пам'ять про нього вшанували у багатьох містах України.
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