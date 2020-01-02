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2 січня • оновлено в 21:04
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Українці залишили послання на могилі Бандери у Мюнхені: фото

2.2т
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Українці 1 січня побували на могилі одного із засновників і лідерів Організації українських націоналістів Степана Бандери в Мюнхені (Німеччина) і вшанували його пам'ять.

Про це розповів у своєму Twitter користувач SoundMan. "Залишили і ми послання! Слава Україні", – написав він. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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Українці вшанували пам'ять Бандери в Мюнхені

Українці вшанували пам'ять Бандери в Мюнхені

Twitter SoundMan

Також були опубліковані фото могили Бандери, заваленої квітами і прапорами України. У лампадках українці запалили свічки.

У коментарях багато хто відзначає, що час би вже перенести прах Бандери в Україну.

Українці залишили послання на могилі Бандери у Мюнхені: фото

Twitter SoundMan

Українці залишили послання на могилі Бандери у Мюнхені: фото

Twitter SoundMan

Українці залишили послання на могилі Бандери у Мюнхені: фото

Twitter SoundMan

Українці залишили послання на могилі Бандери у Мюнхені: фото

Twitter SoundMan

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 1 січня, в Києві пройшла смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери. Також пам'ять про нього вшанували у багатьох містах України.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Степан Бандера
Місце
Німеччина Мюнхен
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васильевич василий
васильевич василий
3 кошки дохлых кто то положил кошкодаву
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Николаев Олег
Николаев Олег
Умиляет нежелание властей Украины перезахоронить его на родине. Знают, что каждую ночь могилу будут осквернять. Пусть лучше немцы охраняют.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Еврожопомойки с Украины отметились у могилы своего голубого фюрера. Слава ЛГБТ!
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