Українка про карантин у Швеції: масок не носять навіть продавці в магазинах

Незважаючи на збільшення кількості інфікованих коронавірусом у Швеції і посилення карантину, захисні маски в країні дотепер носять одиниці.

Про це OBOZREVATEL розповіла українка, яка живе у місті Стокгольм. За її словами, уряд досі не зобов'язав населення носити маски, тому добровільно це роблять тільки одиниці.

"Влада максимально закликала в дні "чорної п'ятниці" і різдвяних розпродажів закуповуватися онлайн. Але магазини все одно будуть відкриті. Масок не носять, навіть продавці в магазинах. Днями вперше на дверях манікюрного салону побачила вивіску "заходити в масці". Більше такого немає ніде", – запевнила Олена Алексєєва.

За її словами, не всі в Швеції відчувають посилення карантину, який ввели тиждень тому. З основного – там заборонили збиратися групами більше, ніж 8 осіб, не продають алкоголь у ресторанах і барах після 22:00 аж до кінця лютого 2021 року.

"Позначається дистанційне навчання для дорослих. У багатьох студентів упала успішність. Закрили найбільшу мережу кінотеатрів по країні. Решта працюватиме, але в залі не повинно бути більше 8 осіб. В ТЦ стоять великі автомати non touch. На входах у магазини стали писати "максимум 40 осіб у приміщенні", – уточнила дівчина.

Більше про шведський карантин читайте на OBOZREVATEL найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку листопада практично всі європейські країни повернули строгий карантин для стримування поширення епідемії коронавірусу. У кожній із них свій варіант обмежень. На повний локдаун за весняним сценарієм, тобто коли закрито все, зважилася Австрія, Великобританія, Франція.

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