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12 вересня • оновлено в 20:39
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"Українці нас перехитрували!" Скабєєва вибухнула гнівом через рішення ЄС щодо "Північного потоку-2"

16т Читати матеріал російською

Топпропагандистка Кремля Ольга Скабєєва відреагувала бурхливим обуренням на рішення Суду Євросоюзу, яке блокує для Росії можливість використання частини газопроводу "Північний потік-2".

Йдеться про його ділянку OPAL, контрольовану Польщею. В ефірі передачі "60 хвилин" телеканалу "Россия 1" Скабєєва заявила, що тепер країну-агресора змусять використовувати ГТС України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

Скріншот відео

"Складається повне відчуття, що американці, точніше українці, таки змогли нас перехитрувати. В тому сенсі, що Європейський суд ухвалив рішення, в результаті якого Російська Федерація буде зобов'язана співпрацювати з Україною, буде зобов'язана укласти з нею контракт, буде зобов'язана користуватися українською ГТС і буде зобов'язана платити 3% ВВП України! Бо на прохання наших великих друзів поляків ухвалене рішення заборонити РФ користуватися частиною "Північного потоку-2", який ми ще і не добудували. Ця частина називається газопровід ОРАL. І як не крути, тепер без України Росії не подітися взагалі нікуди!" – визнала поразку своєї країни на газовому "фронті" Скабєєва.

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Потім вона почала дорікати Україні підступністю і спробою розпоряджатися енергоресурсами країни-агресора. У зв'язку з цим вона пригрозила Києву побудовою Москвою ще одного газопроводу.

"Мені здається, коли ви так по-хамськи поводитеся, у нас тут буде кинуто клич і просто за півроку, напевно, ще одну трубу побудуємо! Всією країною, аби тільки вам на ваше хамство відповісти! Тому що це газ чий?!" – перейшла на крик топпропагандистка путінського режиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
російська пропаганда ринок газу
Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Росія
Теги
Північний потік - 2 Європейський Союз
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Х0хликов тонко потроллили, но они этого не заметили и приняли все за чистую монету)
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Александрович Валера
Александрович Валера
Цена вопроса 18 млрд кубов . Это то что перепадет Украине . 3 млрд хотелок не видать как своих ушей
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Махов Макс
Махов Макс
Только асел Александрович Валера, мог видеть сваи уши без зеркала! Бгггггаааа
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В чём сила брат? В правде, тогда почему ты такой лжец?
В чём сила брат? В правде, тогда почему ты такой лжец?
Любо братцы, любо ... Не всё коту масленица ! Особенно такому вшивому.
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Махов Макс
Махов Макс
В чём сила брат? Сила в камне! А ты под ним лежишь. Бгггггаааа
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