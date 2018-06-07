"Українці і росіяни - сім'я": екс-нардеп-утікач зробив цинічну заяву

Колишній народний депутат Ігор Марков, який втік до Росії, цинічно заявив, що, незважаючи ні на що, росіяни завжди були і будуть єдиною сім'єю українців (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більш того, він дозволив собі сказати, що більшість населення України є російським і не сприймає її реалії життя. Нахабний виступ коллаборанта відбувся в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

"Мені особисто наплювати на назву "Україна". Мені не наплювати на народ, на людей, на тих російських людей, які там живуть. Мені плювати на бандерівців, але мені не плювати на людей, які зі мною єдині по вірі, по крові, по духу, по всьому. Їх там мільйони. Я думаю, що таке ставлення у більшості росіян. Ми родичі, ми завжди жили однією сім'єю", - лицемірно заявив перебіжчик.

Крім того, він звинуватив у віддаленні країн, яке відбулося після злочинної анексії Криму та окупації Донбасу Росією, українців і пригрозив, що все це нібито буде мати для них сумний фінал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марков і Соловйов влаштували дискусію про необхідність масових розправ в Україні, спрямованих на боротьбу з "нацистами".