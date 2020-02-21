"УкрАїнці", дивні жарти і дружба із Зеленським: що наговорив Путін про Україну в інтерв'ю ТАСС

Президент Росії Володимир Путін і далі продовжує стверджувати, що росіяни і українці – брати, наполягає на тому, що не дивився серіал "Слуга народу" і чомусь впевнений, що ще може домовитися із главою України Володимиром Зеленським.

Усі ці висловлювання пролунали у другій частині проекту "20 запитань Володимиру Путіну" агентства ТАСС (щоб подивитися повне відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Володимир Путін ТАСС

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Із Зеленським хоче дружити, але є питання

За словами Путіна, ймовірність домовитися з президентом України Володимиром Зеленським про мир і дружбу між країнами є.

"Надія, що вмирає останньою, є. Але, на жаль, ось він приїхав із Парижа і почав говорити про те, що треба переглядати Мінські угоди. Це викликає питання. Але, тим не менше, ми змогли домовитися про обмін утримуваних осіб, змогли зараз домовитися щодо газу", – сказав він.

"Слугу народу" не дивився, Голобородька не знає

Каже, що ніколи не дивився телесеріал "Слуга народу" виробництва студії "Квартал 95", де в головній ролі знімався Зеленський.

"Я не дивився. Я не знаю ні Голобородька, ні хто там що вибирає. Ні, я не дивився", – скривився Путін, відповідаючи на це запитання.

Назвав українців "братами" і одночасно образив

Так, глава Кремля повідомив, що вважає втратою припинення "дружби" між країнами.

Характерно, що під час бесіди журналіст поправив Путіна, вказавши, що правильно говорити "украЇнці" з наголосом на букву Ї. Але лідер росіян перебив його і заперечив, що треба говорити "укрАїнці".

"Взагалі українцями називали людей, які жили на рубежах Російської держави. Українці були у Пскові, українцями оголосили тих, хто захищав з півдня від набігів кримського хана. На Уралі. Всюди були українці. Отже, у нас не було ніяких мовних відмінностей", – сказав глава РФ.

Путін також заявив, що його країну і Україну нібито насильно намагається розділити Захід, щоб не допустити появи глобального конкурента.

Згадав раптом батьків "українського націоналізму"

Глава РФ заявив, що батьки-засновники українського націоналізму ніколи не говорили, що потрібно обов'язково посваритися з Росією.

"Як це не здасться дивним, в їхніх фундаментальних працях ХІХ століття написано, що Україна: а) вона багатонаціональна і має бути федеративною державою і б) вибудувати обов'язково хороші відносини з Росією. Нинішні націоналісти це, мабуть, забули. Я вам скажу, чому вони це призабули. Знаєте чому? Тому що у них у табелі про ранги найголовніше не турбота про інтереси українського народу", – стверджує Путін.

Вліз у справи УПЦ

Відділення Української православної церкви Московського патріархату від РПЦ було безглуздим і здійснювалося "по живому", вважає господар Кремля.

"Слід не забувати про те, що нас об'єднує. І не руйнувати того, що є. Скажімо, ось у церкві. Навіщо треба було руйнувати єдність Російської православної церкви? Ви знаєте, що ця самостійність Української православної церкви Московського патріархату, вона насправді повна, вона і досі була повна, зокрема з точки зору обрання ієрархів Української православної церкви Московського патріархату. Московський патріархат ніяк не впливав і не впливає досі на обрання ієрархів Української православної церкви Московського патріархату. Вона насправді і так була незалежною, повністю", – заявив він.

Згадав минуле і перейшов на жаргон

В якийсь момент російський президент не стримав емоцій і перейшов на невластиву офіційним особам лексику.

Так, глава РФ раптом заявив: "А бабки де, вибачте за моветон? Грошики де?".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін нібито дуже поважає українців, однак не бачить від них взаємності.

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