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Українську мову запропонували зробити офіційною в ООН: Росія на вухах

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна може запропонувати ООН зробити українську мову однією з офіційних для організації.

Своєю думкою поділився він у Facebook перед засіданням Ради безпеки ООН у вівторок, 16 липня, з приводу закону про державну мову України.

"Сьогодні представник Росії говоритиме російською мовою. Тому що ще при створенні ООН у 1945 році Статут був виданий зокрема і російською, а в 1946 році вона стала однією з офіційних мов поважної організації. Але час іде. СРСР, який був засновником ООН, уже не існує. І чим, скажіть, російська дотепер така важлива? Чому, скажімо, не польська, німецька чи, наприклад, хінді? Чи не настав час переглянути цю систему?" – зазначив міністр.

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Українську мову запропонували зробити офіційною в ООН

Українську мову запропонували зробити офіційною в ООН

За словами Клімкіна, МЗС активно просуває різні ініціативи щодо утвердження української мови і транслітерації.

"Пам'ятаю, як у 2014 році вирішили проводити засідання ГУАМ англійською, а не російською. Нас підтримали. Можемо, власне, і ООН нашу мову як офіційну запропонувати. А що, Україна теж засновник", – написав Клімкін.

Він також привітав українців зі набранням чинності закону про державну мову і засудив цинічний маневр Росії з засіданням Ради безпеки ООН напередодні виборів до Верховної Ради.

Павло Клімкін

Павло Клімкін

pravda.com.ua

"Щоб зняти зайві запитання та розставити крапки над і: я не проти жодної іншої мови, я тільки за. За українську. Зрештою, у нас усі постійно проти чогось, вже якось час бути за", – підсумував Клімкін.

У Держдумі Росії вже відреагували на пропозицію глави українського МЗС. Так, заяву прокоментував заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Віктор Водолацький, пише RT.

"Клімкін за всі роки свого перебування на посаді міністра закордонних справ висловлював різні одіозні пропозиції, зокрема ті, що порушують міжнародне право. Проте до виборів до Верховної Ради залишилося всього кілька днів, а після цього сформується новий склад коаліції і президентом Зеленським будуть запропоновані кандидатури на пост глави МЗС", – висловився він.

Держдума РФ

Держдума РФ

Ведомости

Водолацький огризнувся, що ООН ніколи не піде на пропозицію Клімкіна.

"Сьогодні набрав чинності закон про українську мову. Звичайно, в ООН ніколи не підуть на те, щоб мова дискримінації стала в організації офіційною", – відповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Радбез ООН 16 липня провів засідання за ініціативою Росії, на якому розглянули закон про українську мову. Представники майже всіх країн висловили підтримку Україні.

Представник РФ Василь Небензя вибухнув істерикою, звинувативши владу України в "утисках" російськомовного населення. Український представник Володимир Єльченко у відповідь поставив росіянина на місце.

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Тема
Закон про мови
Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Не(а)(є)бендзя,водо(сра)ладський та інша шобла можуть битися у припадках. Все що врозріз 'руцькості' викликає у них шизофренічно-параноїдальну реакцію. Бидло, яке розуміє лише тоді, коли його б'ють по голові.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
о..! у кацов подгорает...) и поделом...Украина имеет полное право вносить такие инициативы...
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Федоров Федор
Федоров Федор
Дайте Чугункину селёдки)В ООН 193 страны.Язык шести из них является официальным.Почему бы остальным 187 не захотеть того же,что и Чугункин?Чем они хуже?Но никто таких желаний не транслирует.Самый простой способ для Украины ,чтоб ее язык стал одним из языков ООН ,это сделать русский язык государственным)
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Федоров Федор
Федоров Федор
Litvinenko Nik, ну вот.Теперь то вы чего хотите?Если однажды было и этого было просрaно под громкое улюлюканье)Так что ты прав - теперь только на ЙУХ с такими хотелками и амбициями.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Федоров Федор, -однажды уже было...на ЙУХ...)
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