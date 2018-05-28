"Заручник агресії РФ": українському журналісту загрожує 14 років в'язниці

Московський міський суд назвав дату винесення вироку обвинуваченому в шпигунстві українському журналісту Роману Сущенку.

Про це повідомив в Twitter його захисник Марк Фейгін.

"Вирок Сущенку буде оголошений 4 червня 2018 року", - написав він.

Вирок Сущенко буде оголошено 4 червня 2018 року - Mark Feygin (@FeyginMark) 28. Mai 2018

Фейгін повідомив, що в понеділок в Мосміськсуді проходять дебати сторін у справі Сущенка.

Обвинувачення просить для журналіста 14 років позбавлення волі, написав захисник.

Звинувачення попросило 14 років для Романа Сущенко. - Mark Feygin (@FeyginMark) 28. Mai 2018

Речник міністерства Мар'яна Беца в своєму Twitter знову нагадала про незаконність дій росіян. "В черговий раз підкреслюємо політичну вмотивованість справи, вимагаємо звільнити журналіста Сущенка - заручника агресії РФ", - підкреслила Беца.

Вчергове наголошуємо на політичній вмотивованості справи,вимагаємо звільнити журналіста Сущенка-заручника агресії РФ https://t.co/tQLJo7ATVn — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 28. Mai 2018

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Роман Сущенко був затриманий 2 жовтня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватним візитом.

7 жовтня 2016 проти нього було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 276 КК РФ ("шпигунство"). У ГУР МОУ заперечують це. МЗС України вимагає звільнення журналіста.