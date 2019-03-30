Український в'язень Кремля раптово припинив голодування

Український політв'язень Павло Гриб, незаконно засуджений у Росії до 6 років в'язниці, припинив голодування, яке оголосив 25 березня.

Про це повідомив голова Громадської спостережної комісії Ростовської області (Росія) Леонід Петрашіс, повідомляє "Інтерфакс". "Гриб 29 березня написав заяву про припинення голодування. До цього керівництво СІЗО роз'яснило йому можливі наслідки голодування. Мабуть, за кілька днів без їжі він їх уже частково відчув", – стверджує він, вихваляючись тим, що їм нібито вдалося переконати українця.

За його словами, на даний час Гриб відчуває себе задовільно.

Павло Гриб ВВС

"Напередодні його возили на обстеження у лікарню ФСВП (МОТБ-19). Стан у нього задовільний. Стаціонарно-медичної допомоги та оперативного втручанні не потребує. Їжу вже приймає. Швидше за все, він турбується про своє здоров'я", – запевнив російський чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше адвокат Микола Полозов заявляв, що голодовка Гриба може привести до його смерті.

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