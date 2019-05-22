"Український Трамп": у США оцінили обрання Зеленського президентом

Главу України Володимира Зеленського у США часто порівнюють з американським президентом Дональдом Трампом.

Про це в інтерв'ю "Стране" розповів адвокат Трампа Рудольф Джуліані, висловивши здивування тим, що Зеленський набрав більше 73% голосів українських виборців у другому турі.

"У США багато хто називає його "українським Трампом". Адже він теж людина не з системи, мало хто очікував, що він переможе. Його виграш говорить про те, що українці прагнуть змін, вони втомилися від корупції", – вважає він.

"Більше 70 відсотків голосів у Зеленського – це вражаючий результат, мало кому вдається стільки отримати на виборах. Тепер усе залежить від того, чи виправдає він довіру українців, чи здолає корупцію", – сказав Джуліані.

Зеленський і Трамп obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно через Джуліані розгорівся гучний скандал: адвокат Трампа скасував візит в Україну через "ворогів" у команді Зеленського.

Напередодні ж Джуліані закликав Зеленського притягти олігарха Ігоря Коломойського до відповідальності, щоб довести свою політичну незалежність.

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