ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Український Трамп": у США оцінили обрання Зеленського президентом

4.6тЧитати матеріал російською

Главу України Володимира Зеленського у США часто порівнюють з американським президентом Дональдом Трампом.

Про це в інтерв'ю "Стране" розповів адвокат Трампа Рудольф Джуліані, висловивши здивування тим, що Зеленський набрав більше 73% голосів українських виборців у другому турі.

"У США багато хто називає його "українським Трампом". Адже він теж людина не з системи, мало хто очікував, що він переможе. Його виграш говорить про те, що українці прагнуть змін, вони втомилися від корупції", – вважає він.

Новини
Скандал з адвокатом Трампа: стало відомо про таємні зустрічі з Луценком

"Більше 70 відсотків голосів у Зеленського – це вражаючий результат, мало кому вдається стільки отримати на виборах. Тепер усе залежить від того, чи виправдає він довіру українців, чи здолає корупцію", – сказав Джуліані.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно через Джуліані розгорівся гучний скандал: адвокат Трампа скасував візит в Україну через "ворогів" у команді Зеленського.

Напередодні ж Джуліані закликав Зеленського притягти олігарха Ігоря Коломойського до відповідальності, щоб довести свою політичну незалежність.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Дональд ТрампВолодимир Зеленський
Місце
США
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
10
6
Смішно
7
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Можно подумать, что коррупция исчезнет. Щас.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки