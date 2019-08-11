Український офіцер справив фурор у Британії: чим прославився

У Великобританії український офіцер Артем Бараненко отримав особливу нагороду - Меч кращого зарубіжного випускника Королівської академії сухопутних військ.

Про це в Facebook повідомляє Міністерство оборони України. Бараненко обійшов інших 33 офіцерів з 22 країн світу.

Артем Бараненко є кадетом Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Також він один з 15 українців, які навчалися в Сандгерсті. При цьому він став першим українцем, який удостоївся цієї високої нагороди в навчальному закладі.

Відзначається, що на випускній церемонії також були присутні батьки Бараненко, які підтримали сина.

Нагороду українцю вручав генерал-майор Пол Ненсон, командувач Королівської академії сухопутних військ Великобританії в Сандгерсті і кавалер Ордена Британської Імперії.

Артем Бараненко Facebook

Артем Бараненко отримав престижну нагороду Facebook

Артем Бараненко з батьками Facebook

Артем Бараненко Facebook

Артем Бараненко Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіцер Десантно-штурмових військ ЗСУ випустився з ВНЗ і відправився разом зі своєю дівчиною відзначати цю подію в окупований Крим.

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