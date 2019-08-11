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Український офіцер справив фурор у Британії: чим прославився

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У Великобританії український офіцер Артем Бараненко отримав особливу нагороду - Меч кращого зарубіжного випускника Королівської академії сухопутних військ.

Про це в Facebook повідомляє Міністерство оборони України. Бараненко обійшов інших 33 офіцерів з 22 країн світу.

Артем Бараненко є кадетом Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Також він один з 15 українців, які навчалися в Сандгерсті. При цьому він став першим українцем, який удостоївся цієї високої нагороди в навчальному закладі.

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Відзначається, що на випускній церемонії також були присутні батьки Бараненко, які підтримали сина.

Нагороду українцю вручав генерал-майор Пол Ненсон, командувач Королівської академії сухопутних військ Великобританії в Сандгерсті і кавалер Ордена Британської Імперії.

Артем Бараненко

Артем Бараненко

Facebook

Артем Бараненко отримав престижну нагороду

Артем Бараненко отримав престижну нагороду

Facebook

Артем Бараненко з батьками

Артем Бараненко з батьками

Facebook

Артем Бараненко

Артем Бараненко

Facebook

Артем Бараненко

Артем Бараненко

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіцер Десантно-штурмових військ ЗСУ випустився з ВНЗ і відправився разом зі своєю дівчиною відзначати цю подію в окупований Крим.

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Місце
Великобританія
Теги
ЗСУ нагорода
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Ииии? Поздравляю парня, желаю остаться в Британии и не возвращаться в х0хлопомойку. А обосс теперь о всех выпускниках украинцах писать будет?
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Сомневаюсь, что он вернётся.
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Ничё се образование.На батькивщине сразу полковника дадут.
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