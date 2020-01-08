Головна Новини
8 січня • оновлено в 08:37
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Літак МАУ зазнав катастрофи в Ірані: з'явилося перше відео

12т
Читати матеріал російською

У мережі опублікували відео падіння українського літака Boeing 737, який перевозив 180 пасажирів і членів екіпажу.

Повітряне судно розбилося незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані (Іран) в середу, 8 січня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Поки про долю пасажирів і причини аварії нічого невідомо. За попередньою інформацією, у літака були технічні проблеми.

Новини
У Казахстані розбився літак із сотнею людей: перші відео з місця НП

Літак МАУ зазнав катастрофи в Ірані: з'явилося перше відео

ato.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, про падіння літака стало відомо рано вранці. О 5:44 він перестав подавати сигнали.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран Тегеран
Теги
розбився літак літак
Поділитися у Facebook
14
Коментарі
47
5
Смішно
3
Цікаво
50
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Искренне соболезную.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Сейчас наши свиномые блохеры и троли напрягут остатки своего мозга и напишут, что это сделала Москва. Правда, майд,ауны?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Трагедия. Соболезнования семьям погибших
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги