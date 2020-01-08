Літак МАУ зазнав катастрофи в Ірані: з'явилося перше відео

У мережі опублікували відео падіння українського літака Boeing 737, який перевозив 180 пасажирів і членів екіпажу.

Повітряне судно розбилося незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані (Іран) в середу, 8 січня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Поки про долю пасажирів і причини аварії нічого невідомо. За попередньою інформацією, у літака були технічні проблеми.

ato.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, про падіння літака стало відомо рано вранці. О 5:44 він перестав подавати сигнали.

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