Український літак-гігант розбомбили "Градами" в Африці

В аеропорту столиці Лівії, Тріполі, під час військових зіткнень згорів літак АН-124 "Руслан".

Про це у своєму Facebook написав авіаексперт Віталій Трубніков. За його словами, літак належав авіакомпанії Libyan Arab Air Cargo.

Він був випущений в 1994 році. Останній політ відбувся в 2010 році і з тих пір він перебував на стоянці в аеропорту лівійської столиці.

"Цікавий збіг, що тільки 2 дня назад один з головних зливних бачків роспропаганди, блог diana_mihaylova, написав, що з літаком все в порядку. Після цього аеродром накрили "Градами" і літак згорів", – пише Трубников.

Ще один Ан-124 (5A-DKL) авіакомпанії Libyan Arab Air Cargo тривалий час знаходиться на зберіганні в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індії на виставці повітряних досягнень український транспортний літак Ан-132 вразив елементами складного пілотажу, на які здатні зазвичай тільки спортивні або військові літаки.

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