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Український літак-гігант розбомбили "Градами" в Африці

7.8тЧитати матеріал російською

В аеропорту столиці Лівії, Тріполі, під час військових зіткнень згорів літак АН-124 "Руслан".

Про це у своєму Facebook написав авіаексперт Віталій Трубніков. За його словами, літак належав авіакомпанії Libyan Arab Air Cargo.

Він був випущений в 1994 році. Останній політ відбувся в 2010 році і з тих пір він перебував на стоянці в аеропорту лівійської столиці.

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"Цікавий збіг, що тільки 2 дня назад один з головних зливних бачків роспропаганди, блог diana_mihaylova, написав, що з літаком все в порядку. Після цього аеродром накрили "Градами" і літак згорів", – пише Трубников.

Український літак-гігант розбомбили "Градами" в Африці
Український літак-гігант розбомбили "Градами" в Африці
Український літак-гігант розбомбили "Градами" в Африці

Ще один Ан-124 (5A-DKL) авіакомпанії Libyan Arab Air Cargo тривалий час знаходиться на зберіганні в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індії на виставці повітряних досягнень український транспортний літак Ан-132 вразив елементами складного пілотажу, на які здатні зазвичай тільки спортивні або військові літаки.

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Місце
ЛівіяТріполі
Теги
літаквійна
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Юг Руси
Юг Руси
Зрада зрадная!!! Опять у Путина руки "зачесались" )))))))))))))))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Посмеяло...а какое отношение имеет этот идиотизм к ...России?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Эге-гей, автор! А не подскажешь, по чьей вине Ливия пребывает сегодня в том состоянии, в котором пребывает? Русские Каддафи сбросили?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Джонсон Саймон Ф., По твоей???
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ш. Олег, по вине того,в чьей жопе оказался черенок от лопаты.
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