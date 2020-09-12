Український капітан опинився в центрі світового скандалу через порятунок людей у морі

38-річний капітан танкера Maersk Etienne Володимир Єрошкін прийняв рішення врятувати у морі 27 нелегальних мігрантів з африканських країн, яких тепер не хочуть приймати в жодному порту.

Як пише "ВВС Україна", Єрошкін – українець з Одеси, який працює на данську компанію з 2011 року. Його судно зараз стоїть біля берегів Мальти у Середземному морі. Ані Мальта, ані Італія не хочуть приймати нелегальних мігрантів.

"Ми стоїмо на місці. Зараз у нас немає порту призначення. Ніхто не погоджується прийняти цих людей", – розповів капітан.

Володимир Єрошкін – українець з Одеси MAERSK

Все почалося місяць тому, коли танкер Maersk Etienne залишив Геную без вантажу і вирушив до Тунісу. 4 серпня Єрошкін отримав повідомлення від рятувально-координаційного центру на Мальті про те, що з човна, який 2 серпня відплив від берегів Лівії з 27 мігрантами, отримали сигнал SOS.

Джерело сигналу знаходилося приблизно за 10 морських миль від танкера. Десь за годину екіпаж побачив дерев'яний човен, пофарбований у синій колір.

"Маленький човник був переповнений людьми. Вони сиділи пліч-о-пліч", – зазначив капітан.

Дерев'яний човен з мігрантами був пофарбований у синій колір MAERSK

У човні знаходилося 25 чоловіків, одна жінка і одна дитина. Мігрантам дали їжу та воду, але Єрошкін сподівався, що їх забере рятувальне судно.

Настала ніч, вітер посилився, і хвилі стали вищі. У човні набиралася вода. Минуло 12 годин, але ніхто не поспішав на допомогу. Тоді екіпаж вирішив взяти мігрантів на борт танкера.

Палуба була вища за хвилі на дев'ять метрів і довжини зовнішнього трапа не вистачало, тому до нього прив’язали мотузяну драбину. Всім 27 людям, включно з 15-річним підлітком і жінкою, вдалося піднятися на борт. Жінка сказала, що вона на 12-му тижні вагітності.

Екіпаж вирішив взяти мігрантів на борт танкера MAERSK

Незабаром погодні умови погіршилися й одна з хвиль втопила човен. Екіпаж танкера зрозумів, що вони врятували людей від загибелі.

Мігрантів розмістили в носовій частині корабля, де є туалет. "Ми не можемо надати їм гідні чи хоча б задовільні умови. Ми дістали для них з трюму матраци і ковдри", – сказав капітан.

Мігрантів розмістили в носовій частині корабля, де є туалет MAERSK

Люди були з різних країн Африки, деяким складно спілкуватися з командою танкера, тому що вони не знають англійської.

Нещодавно інше судно компанії Maersk поповнило запаси продовольства танкера. Тепер два кухарі можуть забезпечити їжею всіх на судні. Але тривале очікування виснажує як екіпаж судна, так і мігрантів, які записали відеозвернення до Європейського Союзу з благанням про допомогу.

Для мігрантів дістали з трюму матраци і ковдри MAERSK

Минулого тижня один з мігрантів пригрозив кинутися в море, а в неділю троє людей пішли далі слів і дійсно кинулися з судна у воду. Завдяки швидким діям екіпажу їх знову вдалося врятувати.

У міжнародній конвенції з охорони людського життя на морі від 1974 року сказано, що будь-яке судно зобов'язане невідкладно прийти на допомогу людям, які опинилися у скрутному становищі.

Троє мігрантів кинулися з судна у воду MAERSK

Міжнародна морська організація (ММО), що брала участь у створенні конвенції, приписує всім країнам-членам зробити все можливе, щоб врятовані люди якомога швидше могли зійти на берег у безпечному місці. Але у випадку з танкером Maersk Etienne цього не сталося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2016 році біженці, які були врятовані в Середземному морі після того, як перекинувся їхній човен, співали пісні і танцювали від радості на борту пошуково-рятувального судна, яке згодом направило їх до Італії.