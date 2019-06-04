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Українські університети потрапили до світового топу: оприлюднено список

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У світовий рейтинг 1000 кращих університетів за версією The QS World University Rankings потрапили шість українських вищих навчальних закладів.

Університети оцінювали за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds. Відповідний перелік з'явився на сайті QS World University Rankings.

Так, у список кращих у світі включили:

  • Харківський університет ім. Каразіна – 481 позиція.

  • Київський національний університет ім. Шевченка – 531-540 позиції.

  • Національний технічний університет Київський політехнічний інститут ім. Сікорського – 601-650 позиції.

  • Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут – 701-750 позиції.

  • Львівський політехнічний національний університет розділив із Сумським державним університетом 751-800 позиції.

Новини
Поруч із російським: український ВНЗ потрапив у перелік кращих у світі
Харківський університет ім. Каразіна

Харківський університет ім. Каразіна

Trust.UA

Київський національний університет ім. Шевченка

Київський національний університет ім. Шевченка

kiev.life

Національний технічний університет Київський політехнічний інститут ім. Сікорського

Національний технічний університет Київський політехнічний інститут ім. Сікорського

Kyivmaps

Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут

Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут

old.kpi.kharkov.ua

Львівський політехнічний національний університет

Львівський політехнічний національний університет

podrobnosti.ua

Сумський державний університет

Сумський державний університет

smapse.ru

Відзначимо, в 2018 році в рейтинг також включали Донецький національний університет ім. Василя Стуса. В 2019 його в списку не виявилося.

Перші ж 10 позицій посіли:

  • Массачусетський технологічний університет (США);

  • Стенфордський університет (США);

  • Гарвардський університет (США);

  • Каліфорнійський технологічний університет (США);

  • Оксфордський університет (Велика Британія);

  • Кембриджський університет (Великобританія);

  • Швейцарський федеральний технологічний інститут;

  • імперський коледж Лондона;

  • Чиказький університет;

  • UCL (Великобританія).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Київський національний університет ім. Тараса Шевченка увійшов у престижний світовий рейтинг університетів, які випускають найбільш працездатних студентів.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
750-я позиция!!! Теперь понятно, откуда на Украине столько необразованного быдла! И ещё, зная неудержимую страсть Обоза к сравнению с Россией, вызывает недоумение тот факт, что про эту самую Россию, не написано ни слова.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Шо бы мыть пшековские толчки высшая освита не потрибна
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