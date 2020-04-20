Група туристів із шести осіб (серед яких двоє українців) ховалася в печерах в Індії, намагаючись пересидіти жорсткий карантин у країні через коронавірус COVID-19.

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Як пише Daily Mail, іноземців виявили індійські копи. Туристи пояснили, що у них закінчилися гроші. Вони жили в печері біля Рішикеша в штаті Уттаракханд, на півночі Індії, з 24 березня.

У результаті туристів відправили на 14-денний карантин. Відомо, що група складалася з двох українців, одного громадянина Непалу, одного громадянина США, одного турка й одного француза. Як розповів інспектор поліції Раджендра Сінгха Катхайта, серед туристів четверо чоловіків і дві жінки.

За даними журналістів, у жодного з них не виявили симптомів коронавірусу.

Спочатку вони проживали в готелі в регіоні Муні Кі Реті. Коли в них закінчилися гроші – зібрали суму, щоб купити продукти та інші припаси та вирушили до печер.

Інспектор поліції додав, що громадянин Непалу допомагав групі купувати необхідні речі.

На фото – частина з групи туристів, які ховалися в печерах Daily Mail

Зазначимо, з кінця березня в Індії діє сувора комендантська година. Жителям дозволяється залишати свої будинки тільки для надання основних послуг, таких як покупка продуктів або ліків.

Такі заходи повинні були зняти 15 квітня, але їх продовжили як мінімум до 3 травня.

Як писав OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні, найімовірніше, продовжать після 24 квітня, проте деякі його заходи можуть пом'якшити. Також, за його словами, пік COVID-19 у країні може бути на початку травня.

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