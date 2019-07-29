Українські льотчики сіли на кратері найнебезпечнішого вулкана Африки: неймовірні фото

Українські військові льотчики зі складу миротворчої місії ООН у Конго успішно посадили вертоліт з ученими на кратер найактивнішого вулкана Африки.

Про це повідомляє прес-центр Міністерства оборони України в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Екіпаж вертольота Мі-8 доставив групу вчених на активний вулкан Ньямлагира, висота кратера якого сягає більше трьох кілометрів", – сказано в повідомленні.

Прес-центр Міноборони

Прес-центр Міноборони

Прес-центр Міноборони

Прес-центр Міноборони

Прес-центр Міноборони

Прес-центр Міноборони

Українські льотчики зіткнулися з труднощами під час польоту. Зокрема, вертольоту завадив сильний попутний вітер, швидкість якого досягала 90 км/ч. Також українцям вдалося впоратися з крихкою поверхнею кратера, яка в будь-який момент могла обвалитися.

"Щоб мінімізувати цей ризик, пілоти продемонстрували ювелірну точність управління вертольотом", – відзначили в Міноборони.

Після висадки вулканологів вертоліт повернувся на аеродром і знаходився в режимі очікування. Через кілька годин український екіпаж забрав вчених, які поділилися першими спостереженнями щодо вулкана Ньямлагира. За словами доктора Даріо Тедескі, їм вдалося зафіксувати зміни всередині кратера.

Прес-центр Міноборони

Прес-центр Міноборони

Прес-центр Міноборони

Прес-центр Міноборони

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"Командування Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго довіряє виконання подібних завдань нашим миротворцям. Українські льотчики зарекомендували себе справжніми професіоналами і мають найбільший досвід виконання складних і нестандартних польотних завдань", – прокоментував начальник відділу національних контингентів і військової співпраці Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ полковник Леонід Гузла.

Вчені також подякували українцям за прекрасно виконану роботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше льотчики 831 бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України тріумфально виступили на британському авіашоу Riat-2019.

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