Українське коріння: з'ясувалися цікаві факти про адвоката інформатора у справі Трампа

Ендрю Бакай, адвокат інформатора, який заявив про можливі порушення президента США Дональда Трампа в розмові з колегою Володимиром Зеленським, має українське коріння.

Як пише "Голос Америки", ім'я людини, що подала скаргу на телефонну розмову, залишається в таємниці. Всю комунікацію від його (чи її) імені веде Бакай.

Відомо, що він народився в місті Стемфорд, штат Коннектикут, і є онуком емігрантів з України. Зокрема, в некролозі його бабусі Марії Бакай йдеться, що вона народилася в Україні в 1919 році.

Мама Ендрю Бакая, Емілія, приїхала у США в 1971 році з Польщі.

Крім того, влітку 2002 адвокат був практикантом у Державному Департаменті США. Він стажувався в посольстві США в Україні.

Дональд Трамп 5.ua

Також він був агентом ЦРУ, слідчим у Пентагоні, і, що прикметно, працював в офісі Сенатора Хілларі Клінтон у 2001 році.

У 2014 році Бакая зі скандалом вигнали з ЦРУ. У квітні того року охорона відгородила офіс чоловіка жовтою стрічкою як "місце злочину", замкнула двері та вивела його під руки з установи. Юриста звинуватили у володінні інформацією, яку він не мав права мати.

Через 5 років зовнішнє розслідування цієї справи виправдало Бакая.

Ендрю Бакай ukrainian.voanews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка відбулася між президентами США й України і призвела до початку процедури імпічменту Дональда Трампа.

Під час розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.

Імпічмент Трампа підтримала його колишнія опонентка на виборах у 2016 році Хіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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