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2 жовтня • оновлено в 04:13
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Українське коріння: з'ясувалися цікаві факти про адвоката інформатора у справі Трампа

2.1т Читати матеріал російською

Ендрю Бакай, адвокат інформатора, який заявив про можливі порушення президента США Дональда Трампа в розмові з колегою Володимиром Зеленським, має українське коріння.

Як пише "Голос Америки", ім'я людини, що подала скаргу на телефонну розмову, залишається в таємниці. Всю комунікацію від його (чи її) імені веде Бакай.

Відомо, що він народився в місті Стемфорд, штат Коннектикут, і є онуком емігрантів з України. Зокрема, в некролозі його бабусі Марії Бакай йдеться, що вона народилася в Україні в 1919 році.

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Мама Ендрю Бакая, Емілія, приїхала у США в 1971 році з Польщі.

Крім того, влітку 2002 адвокат був практикантом у Державному Департаменті США. Він стажувався в посольстві США в Україні.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

5.ua

Також він був агентом ЦРУ, слідчим у Пентагоні, і, що прикметно, працював в офісі Сенатора Хілларі Клінтон у 2001 році.

У 2014 році Бакая зі скандалом вигнали з ЦРУ. У квітні того року охорона відгородила офіс чоловіка жовтою стрічкою як "місце злочину", замкнула двері та вивела його під руки з установи. Юриста звинуватили у володінні інформацією, яку він не мав права мати.

Через 5 років зовнішнє розслідування цієї справи виправдало Бакая.

Ендрю Бакай

Ендрю Бакай

ukrainian.voanews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
Теги
політика скандали
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Да и Трамп и не Трамп вовсе.А скрытый Трампюк...Да и Иван а шифруется...Галю вона по рождению.... Если глубоко ҡопнүть-то и Байден потомок Байденюка с Чернобаевки...Да и Клинтоны-раньше были клинтоненко...
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Цимельман Филя:"Да и Клинтоны-раньше были клинтоненко..." Все кем-то или чем-то были раньше. Говорят, что и Вы раньше были нормальным. Я лично верю.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...В 2014 году Бакая со скандалом выгнали из ЦРУ...." () Похоже украинцы или выходцы из Украины нигде себя не могут вести нормально
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Шапиро Женька, Украинцы в Союзе после войны правили СССР - Хрущев, Брежнев, Черненко да и практически Горбачев с Кубани, где фактически украинцы, но переделанные по документам на русских. Была ведущей республикой в авиа и космической техники, машиностроению и т.д. А вот в мире украинцы не состоялись - что в Канале, что в США. Сравните с евреями.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Pavlov Pavel,:"Похоже украинцы или выходцы из Украины нигде себя не могут вести нормально". Взять хоть С.П. Королева. Правда, при герое России Виссарионыче его учили хорошим манерам в лагерях.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп агент путина
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