"Українська – теж російська!" Сенатор РФ відзначився маразмом про мови

Скандальний російський сенатор Франц Клінцевич заявив, що українська і білоруська мови нібито є лише відгалуженнями російської.

Пропагандистський фейк він озвучив у ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1". Це сталося під час дискусії з політологом Андрієм Окарою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Суперечка почалася з того, що Клінцевич почав міркувати про вибори в Україні як про найважливішу подію у "братній російськомовній" країні.

Франц Клінцевич Скріншот відео

"Друзі мої, я не думаю, що коли ми говоримо про таку країну, як Україна, треба так примітивно опускатися до цих дебатів. Бо там вибір людей, 45 мільйонів російськомовних братів наших", — висловився він.

Однак Окара заперечив йому каверзним питанням, здивувавшись, чому російський сенатор не вважає братами тих, хто говорить українською мовою.

"Україномовні — однаково. І білорусомовні. Це одна мова, тільки діалекти різні. Так, як філолог про всяк випадок", — уїдливо відповів Клінцевич опоненту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Клінцевич висловив упевненість в тому, що Україна отямиться і повернеться до країни-агресора, попросивши вибачення за зраду. Він зарозуміло додав, що росіяни — великодушний народ, який пробачить "молодшого брата".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram