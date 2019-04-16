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"Українська – теж російська!" Сенатор РФ відзначився маразмом про мови

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Скандальний російський сенатор Франц Клінцевич заявив, що українська і білоруська мови нібито є лише відгалуженнями російської.

Пропагандистський фейк він озвучив у ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1". Це сталося під час дискусії з політологом Андрієм Окарою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Суперечка почалася з того, що Клінцевич почав міркувати про вибори в Україні як про найважливішу подію у "братній російськомовній" країні.

Франц Клінцевич

Франц Клінцевич

Скріншот відео

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"Друзі мої, я не думаю, що коли ми говоримо про таку країну, як Україна, треба так примітивно опускатися до цих дебатів. Бо там вибір людей, 45 мільйонів російськомовних братів наших", — висловився він.

Однак Окара заперечив йому каверзним питанням, здивувавшись, чому російський сенатор не вважає братами тих, хто говорить українською мовою.

"Україномовні — однаково. І білорусомовні. Це одна мова, тільки діалекти різні. Так, як філолог про всяк випадок", — уїдливо відповів Клінцевич опоненту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Клінцевич висловив упевненість в тому, що Україна отямиться і повернеться до країни-агресора, попросивши вибачення за зраду. Він зарозуміло додав, що росіяни — великодушний народ, який пробачить "молодшого брата".

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Тема
російська пропаганда
Особа
Андрій Окара
Місце
Росія
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Діонісьєв Слава
Діонісьєв Слава
Думаю что диалекты это росийска и беруска мова, диалекты языка Киевской Руси
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Масковським МОКШАМ,сидіть тихенько,і чекать,анонсованого ХУЙЛОЛИКИМ,великого прориву,ВЕЛИКОСКРЄПНИХ РИТУЗІВ, расєйської ПЕДЕРАЦІЇ !
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде, ПАРАША СВИНАРЧУКІВ !(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!).
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andrei andrei
andrei andrei
Мова - изувеченный русский. Прав Клинцевич.
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