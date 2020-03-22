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22 березня • оновлено в 14:40
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Українська медсестра з Італії зворушила монологом після одужання від коронавірусу

7.7т
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Уродженка Ужгорода 46-річна Ярослава Вишневська, яка працює медсестрою в Італії, розповіла, як вона поборола коронавірус, і чому знову виходить на роботу.

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Українка працює в реанімаційному відділенні лікарні Humanitas Gavazzeni в місті Бергамо, який став епіцентром епідемії в країні. В інтерв'ю "Радіо Свобода" українка зазначила, що в лікарнях міста склалася критична ситуація.

"Знову лізу в пекло!" Українська медсестра з Італії зворушила монологом після одужання

radiosvoboda.org

"Ми дійсно в непростій ситуації, медики роблять дуже багато, багато колег інфікованих і є померлі. Я не відчуваю героїзму. В середу виходжу на роботу і чітко розумію, що знову лізу в пекло. Мене, однак, тягне на роботу, я не можу бігти, як щур з судна ", – зазначила жінка.

Вишневська заразилася коронавірусом і одужала. Вона розповіла, як проходило її лікування.

"Мені збивали температуру і прокапали потужну дозу антибіотиків. День мене тримали в лікарні і ввечері сказали йти додому лікуватися, тому що тоді вже місць в лікарні не було, хворі лежали в коридорах. Тим більше, якщо у мене не було важких проблем з диханням, бажано в такому стані лікуватися вдома, мені не потрібні були апарати для підтримки дихання. Щоб збити температуру, кожні 6:00 п'ю парацетамол, і виписали антибіотик на 10 днів. Вже немає температури, я відчуваю себе краще. Перший раз вийшла на вулицю 19 березня , щоб купити продукти і лікарські тва для чоловіка. Він вже тиждень лежить з температурою 38,7, і не можемо збити. У нього також вірус", – зазначила жінка.

Медсестра також розповіла, що ситуація в лікарні – жахлива.

"Знову лізу в пекло!" Українська медсестра з Італії зворушила монологом після одужання

radiosvoboda.org

"Я звикла до роботи в операційній, де є випадки з відкритими грудними клітками або черевною порожниною. Це на мене не справляла враження. Але, щоб мене змусити заплакати ... Мене вражали очі пацієнтів, які задихалися, які потребували спасіння, а ти не встигаєш нічого вдіяти. Такого ніколи не було навіть в екстремальних випадків в реанімації", – згадує Вишневська.

За її словами, кількість хворих збільшується: кожні 10-15 хвилин прибувають швидкі з важкохворими.

"Ще раніше у відділенні швидкої люди чекали обстеження, а лікарі виходили до нервових людям і говорили: зрозумійте, у нас немає можливості приймати нових пацієнтів. Потім вже і не було вільних місць для підключення кисневих апаратів. Клали в ліжко пацієнту балон з киснем, а літніх людей залишали в коридорі, вже скільки протягне .... на жаль", – зазначила Вишневська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Італія лідирує за кількістю померлих від коронавірусу. В країні зупинили виробництво всього, крім найнеобхідніших товарів.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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