"Українська – діалект російської!" Сенатор РФ влаштував суперечку з екснардепом на росТБ

Скандальний російський сенатор Франц Клінцевич влаштував суперечку з українським екснардепом Олександром Ковтуненком через пропагандистські псевдоісторичні штампи.

Зокрема він назвав українську мову різновидом російської, чим нарвався на жорстку відповідь. Сварка між ними трапилася в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Приводом для неї стала фраза Ковтуненка, якою він відповів на антиукраїнські випади Клінцевича. "Франце Адамовичу, ви повинні слухати свого президента. Володимир Володимирович прямо сказав – Київ первинний, Москва вторинна. Ви говорите про імперське будівництво 350 років, ми говоримо про імперське відродження, 1100 років яке має", – звернувся українець до одіозного члена Ради Федерації Росії.

Така ремарка обурила Клінцевича, і він огризнувся на неї їдкою реплікою про нібито неповноцінність української мови.

Франц Клінцевич RuCompromat

"Олександре Володимировичу, ми з вами, ви як українець, а я як білорус, говоримо діалектами російської мови. Давайте заспокоїмося! А Київ – мати міст руських", – висловився сенатор країни-агресора.

Зі свого боку Ковтуненко також не упустив можливості відповісти на "дотеп" опонента. "Перестаньте, коли Київ спілкувався українською, Росії взагалі не було і Москви фізично", – сказав він.

Але після цих слів у розмову втрутився ще й ведучий-пропагандист Євген Попов, який придумав маразматичне пояснення легендарної фрази про Київ.

"Давайте тільки, Франце Адамовичу, не "мати міст руських ". У оригіналі написано "матір містам руським". Тобто, не мати всім руським містам, а така ж рівна серед рівних – Київ", – спробував блиснути дотепністю рупор Кремля.

Характерно, що в цьому ж ефірі сенатор Клінцевич неодноразово намагався порушувати тему переваги росіян над українцями і навіть нахабно виправдовував цинічну окупацію Криму агресором.

Олександр Ковтуненко Скріншот відео

"Це була, є і буде земля російська, яка завойована російськими людьми, де живуть російські люди! Сьогодні народи Криму, які живуть у Криму, визначилися зі своїм вибором! Звернулися до країни, президент звернувся до парламенту... І, можете уявити, в такому складному питанні, коли керівництво країни, уряд, дві палати парламенту, лідери громадської думки, які представляють різні соціальні групи і громадські організації, було ухвалене рішення про "референдум" і входження до Російської Федерації. І ця ситуація більше не змінюється", – уїдливо зауважив скандальний політик.

Однак і в цій частині суперечки Ковтуненко гостро заперечив йому, розвінчавши міф про "російський" Крим. "Це неправда! У 1798 році Крим брали київські та чернігівські полки, аж ніякі не росіяни! Ви ні чорта не знаєте! Це українці брали Крим!" – сказав він, чим викликав масу обурення у студії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська журналістка Яніна Соколова публічно принизила Клінцевича після його образливих висловлювань на адресу України. Вона назвала його проктологом після того, як скандальний російський політик порівняв війну на Донбасі із гемороєм.

Також скандального сенатора яскраво поставив на місце журналіст Роман Цимбалюк. Клінцевич стверджував, що Україна нібито не зможе протистояти Росії у війні. Однак українець запевнив одіозного політика в тому, що будь-який росіянин, який прийде в Україну зі зброєю, буде ліквідований.

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