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11 травня • оновлено в 13:42
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Українку з круїзного судна знайшли мертвою в Нідерландах

5.3т
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У Нідерландах знайшли мертвою громадянку України, яка була членом екіпажу круїзного судна Regal Princess.

Як повідомив "Укрінформу" директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, тіло 39-річної жінки виявили у воді за бортом судна в порту Роттердама.

Судно Regal Princess

Судно Regal Princess

За попередньою інформацією місцевої поліції, смерть українки сталася в результаті самогубства.

Тіло загиблої відправили до місцевого моргу. Її родичам повідомлено про факт смерті.

Посольство України в Нідерландах займається організацією перевезення тіла українки на Батьківщину для поховання.

Проводиться розслідування, справа знаходиться на контролі Департаменту консульської служби МЗС і посольства України в Нідерландах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Екваторіальній Гвінеї пірати здійснили напад на транспортний корабель RIO MITONG і взяли в заручники двох моряків – українця і росіянина.

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Місце
Нідерланди Роттердам
Теги
Міністерство закордонних справ України смерть
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
А я-то подумала, шо она на лайнере отдыхала. Но нет, она за отдыхающими убирала
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Alex Mak
Alex Mak
Кристина Cтефанова, ти бидло вилизуєш дупи після всіх і не зморилась.
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западенский рогуль
западенский рогуль
Та конечно,те сам себя обстреливают,в Одессе-сами себя сожгли.Польке которая в 2019 году вывызла в лес умирать батрака из Украины поучила 20 МЕСЯЦЕВ заключения.
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