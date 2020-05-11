Українку з круїзного судна знайшли мертвою в Нідерландах

У Нідерландах знайшли мертвою громадянку України, яка була членом екіпажу круїзного судна Regal Princess.

Як повідомив "Укрінформу" директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, тіло 39-річної жінки виявили у воді за бортом судна в порту Роттердама.

Судно Regal Princess

За попередньою інформацією місцевої поліції, смерть українки сталася в результаті самогубства.

Тіло загиблої відправили до місцевого моргу. Її родичам повідомлено про факт смерті.

Посольство України в Нідерландах займається організацією перевезення тіла українки на Батьківщину для поховання.

Проводиться розслідування, справа знаходиться на контролі Департаменту консульської служби МЗС і посольства України в Нідерландах.

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