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''Українки більше не побачать росіян!'' На КремльТБ зчинили галас через рішення щодо чоловіків із Росії

3.4тЧитати матеріал російською

Російські пропагандисти відзначилися абсурдними жахачками про наслідки постійної заборони на в'їзд в Україну чоловіків із Російської Федерації. Такі заходи запропонував глава українського МЗС Павло Клімкін.

Зокрема, рупори Кремля пустили в ефір програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" страхітливий ролик про "фашистську" Україну й заявили, що українок назавжди позбавлять права спілкуватися із чоловіками з країни-агресора (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця ).

Ольга Скабеєва

Ольга Скабеєва

Скріншот відео

"Українські жінки більше ніколи не побачать російських чоловіків, якщо тільки самі не приїдуть у Росію. Міністр закордонних справ Клімкін дає зрозуміти, що заборона може бути вічною, як вічною за чинної влади України буде русофобія. Потенційні анексатори, а також агресори, вони ж усі росіяни-чоловіки як і раніше не допускаються на територію європейської країни з панівною нацистською риторикою", — прокоментувала пропагандистський сюжет скандальна ведуча передачі Ольга Скабеєва.

Ольга Скабеєва

Ольга Скабеєва

Скріншот відео

Новини
Візовий режим із Росією: Клімкін зробив важливу заяву

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ініціативу Клімкіна щодо постійного обмеження на в'їзд в Україну росіян у віці від 16 до 60 років їдко прокоментувала екс-радниця утікача Януковича Ганна Герман. Вона заявила, що глава МЗС недооцінює можливості і здібності росіянок, які у разі необхідності можуть влаштувати в Україні будь-яку акцію.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особа
Павло Клімкін
Місце
Росія
Тег
Міністерство закордонних справ України
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Слава богу, вечно пьяных кацапомразей поубавится.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну здесь они не правы украинки в России на каждой трассе стоят
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Куцырь Дмитрий, ага!!! Наслышаны о кацапских давалках во время футбольного чемпионата!)))) На россии намечается бум рождаемости мулатов)
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Українським жінкам цілком достатньо український чоловіків.
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