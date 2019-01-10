''Українки більше не побачать росіян!'' На КремльТБ зчинили галас через рішення щодо чоловіків із Росії

Російські пропагандисти відзначилися абсурдними жахачками про наслідки постійної заборони на в'їзд в Україну чоловіків із Російської Федерації. Такі заходи запропонував глава українського МЗС Павло Клімкін.

Зокрема, рупори Кремля пустили в ефір програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" страхітливий ролик про "фашистську" Україну й заявили, що українок назавжди позбавлять права спілкуватися із чоловіками з країни-агресора (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця ).

Ольга Скабеєва Скріншот відео

"Українські жінки більше ніколи не побачать російських чоловіків, якщо тільки самі не приїдуть у Росію. Міністр закордонних справ Клімкін дає зрозуміти, що заборона може бути вічною, як вічною за чинної влади України буде русофобія. Потенційні анексатори, а також агресори, вони ж усі росіяни-чоловіки як і раніше не допускаються на територію європейської країни з панівною нацистською риторикою", — прокоментувала пропагандистський сюжет скандальна ведуча передачі Ольга Скабеєва.

Ольга Скабеєва Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ініціативу Клімкіна щодо постійного обмеження на в'їзд в Україну росіян у віці від 16 до 60 років їдко прокоментувала екс-радниця утікача Януковича Ганна Герман. Вона заявила, що глава МЗС недооцінює можливості і здібності росіянок, які у разі необхідності можуть влаштувати в Україні будь-яку акцію.