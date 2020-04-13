Українка з Нью-Йорка назвала головну помилку США в боротьбі з коронавірусом

Головною помилкою в боротьбі з коронавірусом COVID-19 у США була запізніла реакція влади.

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Як розповіла виданню "Гордон" українка Ольга Самофалова, що живе з сім'єю в Нью-Йорку, коли вже стало ясно, що це не локальна проблема, а світова пандемія, президент США Дональд Трамп заявив, що коронавірус не страшніший сезонного грипу.

"По-друге, Нью-Йорк дуже щільно заселений, люди з усього світу приїжджають сюди працювати. В місті дуже маленькі квартири, розташовані впритул одна до одної. У ресторанах, кафе, барах неможливо розміститися так, щоб не почути розмову сусідів по столику, настільки щільно і скупчено всі завжди сидять", – зазначила вона.

Нью-Йорк

Також, за її словами, міський транспорт весь час забитий під зав'язку.

"Тобто в Нью-Йорку в публічному просторі буквально неможливо дотримуватися безпечної дистанції один від одного", – додала Самофалова.

Вона підкреслила, що якби обмежувальні заходи щодо нерозповсюдження коронавірусу, в тому числі закриття кордонів, ввели раніше на кілька тижнів – наприклад, з 1 лютого – в США було б набагато менше заражених і померлих.

Українка розповіла, що у людей в Нью-Йорку в якийсь момент почалася паніка, вони все скупили в перші кілька днів, а магазини не справлялися з додатковими поставками.

"Дійсно не було туалетного паперу, рушників, серветок... Але це недовго тривало, зараз в маркетах все є, але знову ж таки, щоб уникнути дефіциту, продають обмежену кількість в одні руки", – повідомила вона.

Нагадаємо, за останніми даними, в Сполучених Штатах коронавірусом заразилося 539 879 людей, померло 20 577 осіб – країна знаходиться на першому місці в світі за кількістю заражених і жертв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дональд Трамп ввів режим стихійного лиха у всіх 50-ти штатах країни через катастрофічну ситуацію з поширенням коронавірусу.

У Нью-Йорку на острові Харт були помічені робочі, які викопували братські могили – вони призначаються для жертв COVID-19.